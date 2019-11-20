Чому журналістів не пустили до кабінету міністра енергетики: інтерв'ю з Оржелем

Про роботу об'єднаного Міністерства енергетики і екології, зарплатню та особисте життя – читайте у другій частині інтерв'ю 24 каналу з міністром енергетики Олексієм Оржелем.

Робота у двох Міністерствах

Ви стали очільником двох різних міністерств. Ви взагалі знали, що ви будете очолювати два Міністерства одночасно?

Свого часу, коли ми працювали над формуванням політики, то зрозуміли, що є конфлікт між Міністерством енергетики та екології. Наприклад, коли енергетичний сектор готовий давати більше вугілля, атомної генерації тощо, але не зважає на екологічну складову. Натомість екологи наголошували на тому, що потрібно підібрати більш екологічний варіант розвитку енергетики.

Перша частина інтерв'ю: Оржель пояснив, чому Україна готова до зупинки транзиту газу з Росії

Важливо інше – той конфлікт, що існував на рівні міністерств, не створював ефективної взаємодії. Ба більше, об’єднані Міністерства передбачають розвиток. Наприклад, у кожну одиницю енергії включаються екологічні витрати. Це робиться для того, аби реально оцінити, скільки коштує для екології виробити одиницю енергії.

Другий пріоритет для уряду – енергоефективність. Вона перебуває частково у зоні енергетичного, а частково – екологічного Міністерства. Те, що не вироблено, не спалено, є найбільш екологічним. Вкладання в енергоефективність є однією з найефективніших інвестицій в екологію.

Ще один елемент – зміна клімату. Тривалий час це не сприймалося на рівні державної політики, тепер зміна клімату є фактором, який треба враховувати. Якщо завтра зміна клімату приведе до того, що ще більше родючих земель стає пустелями, то не зважати на це просто неможливо.

До кабінету міністра енергетики журналістів 24 каналу не пустили через те, що це є режимний об'єкт, але приймальню – показали. Цікаво, що на дверях та по кабінету Олексія Оржеля встановлені наліпки: "Ведеться постійне відеоспостереження НАБУ".



Наліпка на дверях міністра / Фото: 24 канал

Що означає наліпка про відеоспостереження НАБУ на дверях вашого кабінету?

Ми зробили це для того, аби всі розуміли, що ведеться активна боротьба з корупцією. І нульова толерантність у цьому питанні. Це не жарт. Є ідея – максимально відкрити уряд, аби будь-який українець міг побачити, що є рух у напрямку максимального зменшення корупції.

Міністерство енергетики завжди визначалося як певна корупційна складова. Були певні корупційні ризики замість того, щоб виконувати певні завдання щодо екологічної безпеки або зменшення шкідливого впливу. Наразі ведеться активна робота, аби цього більше не допустити.

Як часто вам вдається відвідувати інших своїх підлеглих у Міністерстві екології?

У нас навіть три будівлі. Є ще одна будівля поруч з "Нафтогазом". Ми намагаємося несподівано з’являтися у тому Міністерстві. Дивитися, яка там ситуація, чи дійсно люди не "сумують" (сміється). Не дуже часто, якщо відверто. Це приміщення є не найкращим з погляду логістики. Але вже ми збирали людей, окреслили цілі нового об’єднаного Міністерства.

Декілька разів приїжджали розв'язувати кадрові питання.

Приймальня схожа на ваш кабінет?

Так, дуже схожа. Такі самі кольори, столи та люстри.



Приймальня міністра / Фото 24 каналу

Які у вас були враження, коли ви побачили свій кабінет?

Насправді, в мене два кабінети (другий у Міністерстві екології, – 24 канал), але я не здивований. Я раніше вже у них бував. Єдине, що мене здивувало – занадто велика площа. Вона не потрібна для одної людини. У нас було завдання – прибрати енергетичну красу.

Ми частково винесли статуетки, зараз там вже висять робочі графіки, завдання по роботі та стоять дошки. Також ми хочемо повісити дійсно проблемні аспекти. Аби кожен день можна було побачити те, якою насправді важкою справою є робота шахтарів, які є екологічні лиха в Україні.

Зарплата міністра

Як вам запропонували посаду міністра? Чи довго вас вмовляли?

Ми з прем’єром дійсно давно знайомі. Ми працювали в Офісі ефективного регулювання. Я був керівником сектору енергетики. Ми дуже багато намагалися впровадити ініціатив і зараз вони дають певні результати.

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Коли потенційно формувався уряд, були співбесіди з президентом. І він визначав, хто краще підходить.

Тобто ви одразу погодилися?

Це було важке рішення. Я пам’ятаю момент, коли треба було погоджуватися, розуміючи все навантаження і проблеми двох галузей. Проте виходив з того, що це є історичний момент.

У кожного є якийсь шанс і якщо його використовувати, щоб змінити життя не тільки своє, а й багатьох на краще, то так легше жити далі. Тому було прийнято рішення, що треба скористатися і зробити все можливе, щоб реалізувати необхідні рішення, які чекала Україна.



Інтерв'ю з Олексієм Оржелем

Яку зарплату ви отримали?

Заробітна плата – це стовідсоткова премія, тому що вона у нас за інтенсивність. Перший місяць було десь 15 тисяч гривень. А зважаючи на велику інтенсивність роботи – це 28 тисяч гривень.

Особисте життя

Ви у мене є в друзях у фейсбуці, але про вас дуже мало інформації. Навіть там неможливо щось про вас дізнатися, окрім роботи. Кажуть, що ви – дуже скромний. Розкажіть про себе. Чим займаєтесь у вільний час, якого у вас зараз дуже мало? Чим займалися раніше? Можливо, якесь хобі?

Здебільшого зараз справді дуже мало вільного часу. Працюємо до ночі, приїжджаємо дуже рано на роботу. Зараз головне хобі – це все ж таки побачити сім’ю та поспілкуватися. Зараз я дуже відверто шкодую, що донька зростає, ходить перший клас, щодня щось нове. І коли цього не бачиш, то багато втрачаєш. Це такі недоліки поточної роботи.

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А раніше у нас були здебільшого сімейні дозвілля. Були певні роботи по дачі, з батьками. Картоплі не було, але ялинки намагалися садити, щоб там щось виростало. Завжди воно якось не виходило: щось не виростало, щось виростало. Але на минулому-позаминулому тижні ми намагалися підготувати це все до зими, тому що дуже довго вже не були на дачі і не могли привести її до нормального стану.

Але здебільшого вихідні – це були або подорожі з сім’єю, або ж ось таке сімейне дозвілля.

Ви кажете, що любите подорожувати. Як саме? Де саме? Що відвідуєте? Любите активний відпочинок чи навпаки десь полежати?

Ми любили подорожувати до того, як з’явилася нова робота. Все вирішує у цьому випадку дружина. Мені так простіше. Вона не все вирішує, але щодо дозвілля більше довіряю їй.

Я була на вашій першій пресконференції і ви почали її зі згадки про доньку Анастасію. Ви розповіли, що вона пішла до 1 класу. Чи вдається вам бути хорошим батьком і допомагати з навчанням?

Це дуже важко зараз виходить, але важливо з першокласниками спілкуватися. Хоча б ввечері запитати, як справи, що цікавого й нового дізналася. І важливо почути відповідь, бо їм же теж хочеться розповісти. Шкодую, що не вистачає часу на це.

А на вихідних?

На вихідних виходить так, що ми не можемо дозволити собі відпочивати, бо є поточні завдання. Зокрема, цього тижня у нас розглядається багато законопроєктів та бюджет.

Дивіться відео повного інтерв'ю з міністром Олексієм Оржелем: