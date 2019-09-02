Міністр Оржель розповів про пріоритети роботи новоствореного міністерства енергетики і екології

Новопризначений міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель прокоментував об'єднання двох міністерств та розповів про основні пріоритети роботи нового міністерства. За його словами, міністерства були об'єднані здебільшого задля комплексного підходу до питань використання природних ресурсів та енергії.

Основною метою об'єднання є формування єдиної державної політики для подолання наслідків глобального потепління, пояснив Олексій Оржель.

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Міністр наголосив, що засобом подолання енергетичної бідності є економічне зростання та енергоефективність. За його словами, у програмі діяльності уряду є плани збільшити обсяги відновлюваної енергетики, нарощування видобутку власних енергоносіїв.

Ми підтримуємо розвиток відновлювальної енергетики і з точки зору інвестицій та зменшення шкідливого впливу на довкілля. Ми повинні зрозуміти, які енерговтрати відбуваються в процесі споживання, і відтак створити комплексну урядову програму максимальної енергетичної та екологічної ефективності,

– зазначив Оржель.

Крім того, міністр розповів про майбутні поставки зрідженого газу в Україну з балтійських морських терміналів Польщі. За його словами, обсяг таких поставок може становити близько 1 мільярда кубометрів на рік.

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"Втім Польща планує збільшувати потужності терміналу у Свіноустьє та будівати новий у Ґданську. Тому найближчим часом можна розраховувати на значне збільшення обсягів постачання газу в Україну. Це забезпечить повне завантаження транспортних конструкцій", – резюмував Олексій Оржель.



Склад нового Кабінету міністрів України / інфографіка 24 каналу