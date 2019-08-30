Новий уряд України: чого очікувати від міністрів

Новий Кабінет міністрів України на чолі з прем'єром Олексієм Гончаруком приступив до роботи. Чимало міністерств очолили радники та заступники президента Володимира Зеленського. Що про відомо про новопризначених глав відомств та як вони планують працювати – читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.

Старий Кабінет міністрів на чолі з Володимиром Гройсманом склав повноваження перед новообраною Радою на першому засіданні. Загалом у відставку пішли 25 міністрів.

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На цьому ж засіданні народні обранці затвердили новий склад уряду на чолі з Олексієм Гончаруком. Весь оновлений Кабмін – сформований президентом Зеленським. Глава держави особисто проводив співбесіди з кандидатами та ухвалював рішення про їхнє призначення.



Новий Кабінет міністрів на чолі з Олексієм Гончаруком / інфографіка 24 каналу

Відтепер в уряді Гончарука працюватиме 17 міністрів: 11 чоловіків та 6 жінок. До слова, двоє міністрів уряду Гройсмана зберегли свої посади у новому Кабміні – йдеться про очільника МВС Арсена Авакова та голову Мінфіну Оксану Маркарову.

Парламент ІХ скликання скоротив кількість міністерств. Відтепер новий уряд складатиметься з 15 міністерств замість колишніх 19.

Міністерство аграрної політики та продовольства віддали у сферу управління Міністерства економіки, торгівлі і сільського господарства;

Міністерство екології та природних ресурсів об'єднали з Міністерством енергетики;

Міністерство у справах ветерані і Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб об'єднали в одне.

На базі Міністерства культури, Міністерства молоді та спорту і Міністерства інформаційної політики створили єдине Міністерство культури, молоді та спорту.

З'явилося нове Міністерство цифрової трансформації.

У новому Кабміні не буде посади першого віце-прем'єр-міністра, а кількість віце-прем'єрів скоротили з 6 до 2.



Функції Кабінету міністрів України / інфографіка 24 каналу

Хто увійшов до нового Кабміну?

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук

Кандидатуру 35-річного Гончарука на посаду очільника Кабміну вніс президент Володимир Зеленський. За нього проголосували 290 депутатів. До призначення керівником уряду він був заступником глави Офісу Президента з питань економічного розвитку та продовження реформ.



Олексій Гончарук

Гончарук – родом з Чернігівщини. Освіту здобув в Інституті права імені Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом, де зараз є доцентом кафедри фінансового та банківського права, та Академію державного управління при Президентові України. Окрім того, він – юрист, магістр права та доктор філософії у галузі права.

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Робота чинного прем'єра пов'язана з юриспрунденцією. Він працював у київській інвестиційній компанії PRIOR-Invest та "Першій Українській Індустріально-Інвестиційній Компанії", заснував юридичну фірму Constructive Lawyers, очолював громадські організація "Асоціація допомоги постраждалим інвесторам" та "Незалежний арбітражний суд".

У політику Гончарук прийшов після Революції Гідності, але ця спроба не мала особливого успіху. У 2014-му році він брав участь у виборах до Верховної Ради на чолі партії "Сила людей", яка тоді набрала лише 0,1% голосів.

Згодом політична кар'єра Гончарука почала розвиватися активніше. Він працював позаштатним радником колишнього Міністра екології та природних ресурсів, а згодом радником Міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва. Також у 2015 – 2019 роках був головою незалежного експертно-аналітичного центру "Офіс ефективного регулювання", який фінансує Європейський Союз.

Це людина, яка одержима роботою. Він фанатик! У нього немає сім'ї, немає нормального особистого життя. Він вважає, що якщо багато працювати, то це принесе результат. Це плюс. А от мінус Льоші – марнославство. Призначення прем'єром для нього – це тріумф,

– описав Гончарука один з колишніх співробітників.

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До команди президента Зеленського долучився вже після його перемоги на виборах та інавгурації – 28 травня. Вже 21 червня став членом Національної інвестиційної ради України та Національної ради з питань антикорупційної політики.

Після призначення 29 серпня прем'єр-міністром обіцяв, що його уряд буде боротися з корупцією та контрабандою, працювати на покращення економіки України, орієнтуватиметься на співпрацю з МВФ та підвищення прожиткового мінімуму, який зараз є "неадекватним",

Зараз у цій країні не страшно. Це головний здобуток, який ми маємо після Майдану. Уже доконаний факт, що в Україні до влади прийшло нове покоління. Ви – наймолодший склад Верховної Ради за всю історію,

– звернувся він до нардепів після призначення.

Дивіться відео виступу Олексія Гончарука у Раді:

Дмитро Кулеба

Віце-прем'єр-міністром з європейської інтеграції в Україні став 38-річний Дмитро Кулеба. До цього він обіймав посаду постійного представника України при Раді Європи. На посаді віце-прем'єра Кулеба замінив Іванну Климпуш-Цинцадзе.



Дмитро Кулеба

Дипломат народився в Сумах, а освіту здобув в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Кулеба написав багато публікацій про зовнішню політику України, міжнародне право та роль комунікацій у гібридній війні.

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У Міністерство закордонних справ Кулеба прийшов у 2003 році, де був призначений постійним представником України при ОБСЄ, а потім і Ради Європи. Через 10 років покидає державну службу та очолює благодійну організацію Фонд культурної дипломатії UART.

Проте, у 2013 році міністр Павло Клімкін просить Кулебу повернутися в МЗС, і він погоджується. Дипломат отримав посаду посла з особливих доручень, де очолив інформаційний напрямок.

Після призначення віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Кулеба відзначив, що це для нього новий виклик, драйв і можливість масштабно покращувати країну.

Моє завдання на новій посаді залишається незмінним – рухати Україну на Захід в інтересах українців та української економіки. У нас зібралася дуже прикольна команда і я радий бути її частиною. Політика – це сукупність добрих і поганих рішень, ухвалених і неухвалених під тиском реальності. Я робитиму все, що в моїх силах, щоб добрих рішень було більше ніж поганих,

– наголосив Кулеба.

Михайло Федоров

Крісло віце-прем'єр-міністра України та міністра цифрової трансформації займе 28-річний Михайло Федоров. Він є радником президента Зеленського з digital-напрямку і пройшов до Ради під 6-м номером від "Слуги народу". Після призначення в уряд склав мандат.



Михайло Федоров

Федоров родом із Запорізької області. Закінчив факультет соціології та управління Запорізького університету. Під час навчання започаткував найбільший у місті молодіжний громадський рух "Актив-Z", а в 2012 році став "студентським мером" Запоріжжя.

У 2013 році 22-річний Федоров заснував власне digital-агентство SMMSTUDIO, що займається збільшенням продажів через рекламу в соцмережах. Одним з клієнтів компанії був "Квартал-Концерт".

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Під час президентської кампанії Зеленського очолив digital-напрямок. Саме Федоров відповідав за створення і просування каналів у соцмережах YouTube, Instagram, Facebook, Telegram. Це дало президенту значну підтримку серед молоді.

Федоров відповідає за реалізацію проекту "Держава у смартфоні" та пропонує впроваджувати цифрову систему на державному рівні – відцифрувати ID-картки, медицину, сферу податків і бізнесу та спростити всі бюрократичні процедури. Також переконує, що на виборах у 2024 році українці зможуть голосувати за майбутнього президента онлайн.

Тимофій Милованов

Міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства став 44-річний Тимофій Милованов. Він є почесним президентом Київської Школи Економіки (KSE), співзасновником VoxUkraine та заступником голови Ради Нацбанку України.



Тимофій Милованов

Милованов народився у Києві. Ступінь магістра отримав у КПІ, в Києво-Могилянській Академії, у Київській школі економіки, а ступінь PhD з економіки в Університеті Вісконсин-Медісон у США. Кілька років викладав у європейських і американських університетах.

Політик у 2014 і 2015 роках потрапляв до рейтингу "Top Economic Thinkers" від українського Forbes.

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До слова, саме Милованов організував тижневе навчання від Київської школи економіки для депутатів "Слуги народу" у Трускавці. Він переконував, що це навчання не має політичного контексту і навіть зізнався, що президентських виборах голосував за Петра Порошенка.

Оксана Маркарова

42-річна Оксана Маркарова – чиновниця уряду Гройсмана, яка залишилася на своїй посаді після призначення нового Кабміну на чолі з Гончаруком. Вона стала міністеркою фінансів 22 листопада 2018 року, а 29 серпня 2019 року новообрана Рада перепризначила її на цю посаду.

Маркарова родом з Рівного, а диплом магістра з екології отримала в Києво-Могилянській Академії. Також чиновниця навчалася в Університеті Індіани у США, де отримала ступінь магістра в галузі міжнародних публічних фінансів та торгівлі.



Оксана Маркарова

До приходу на державну службу проходила практику в Світовому банку у Вашингтоні та очолювала інвестиційну групу ІТТ.

У Міністерство фінансів прийшла в 2015 році, коли його очолювала Наталія Яресько. У квітні 2016 року Маркарова стала першим заступником міністра фінансів Олександра Данилюка, який зараз є одним з основних людей команди Зеленського та секретарем РНБО. Після відставки Данилюка у 2018-му стала виконувачкою обов'язків міністра фінансів, а в листопаді офіційно очолила Мінфін.

Після призначення на посаду в новий уряд чиновниця подякувала екс-прем'єру Гройсману та його Кабміну за роботу. Вона також наголосила, що продовжує служити Україні на посаді міністра фінансів.

Україна повністю входить сьогодні в новий політичний цикл, який повинен стати роками успіху і прискорення економічного зростання. І всі ми повинні для цього зробити все, що ми можемо, там де ми будемо, з тими можливостями, які матимемо,

– заявила Маркарова.

Олексій Оржель

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України очолив 35-річний Олексій Оржель. Він також пройшов до Ради у списку "Слуги народу", але склав депутатський мандат після призначення в уряд.



Олексій Оржель

Оржель – киянин. Освіту здобув в Інституті енергозбереження та енергоменеджменту Київського політехнічного інституту. До того ж, чиновник – активний захисник природи та часто пише про екологію та захист навколишнього середовища.

У сфері енергетики працює давно. Так, з 2006 по 2014 рік Оржель працював у Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики на посаді керівника відділу комбінованого виробництва теплової та електричної енергії.

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У 2014 році покинув держслужбу і очолив Українську асоціацію відновлюваної енергетики. Проте, вже у 2016 році увійшов до складу громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості.

Оржель є експертом у сфері паливно-енергетичного комплексу та був керівником сектору "Енергетика" офісу BRDO, який очолював новопризначений прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Владислав Криклій

Новообраний міністр інфраструктури досить молодий – йому лише 32. Проте, це не завадило йому здобути чималий досвід у державній службі.

Криклій – родом з Києва. Закінчив факультет фінансів Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Є кандидатом економічних наук.

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Професійну кар'єру чинний міністр розпочав у приватному секторі – працював у КБ "Інтербанк", інвестиційній компанії "Аструм інвестиційний менеджмент" та компанії Tickets.ua, що займається продажом квитків.



Владислав Криклій

У 2014−2015 роках став радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з питань впровадження інформаційних технологій. Згодом його призначили заступником начальника Департаменту ДАІ МВС України та головою Головного сервісного центру МВС України.

На цій посаді Криклій пропрацював 3,5 роки до обрання народним депутатом від "Слуги народу". Після призначення міністром склав мандат.

Я вибрав для себе групу інфраструктури, бо це фундамент для розвитку держави. Годі говорити, що ми аграрна країна. Так, у нас неймовірні можливості в сільському господарстві. Але ми ще не реалізували свого потенціалу в частині інфраструктури. Ми можемо стати транспортним хабом для Європи й Азії,

– говорив він.

Пріоритетами у роботі називає будівництво доріг та розвиток авіаційного сполучення всередині України.

Альона Бабак

49-річна Альона Бабак очолила новостворене Міністерство розвитку громад та територій України. До цього існувало Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства, яке ліквідували.

Чиновниця родом з Кривого Роду. За освітою Бабак філолог – закінчила Київський педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю "Іноземні мови". Також отримала MBA в Old Dominion University (штат Вірджинія, США) за спеціальністю "Бізнес адміністрування" та спеціалізацією "фінанси".



Альона Бабак

Новопризначена міністерка є директором та співзасновником ТОВ "Інститут місцевого розвитку", який співпрацює з неурядовими організаціями у сфері реформування сектору ЖКГ та енергозбереження.

У велику політику Бабак пішла в 2014 році. Тоді вона стала народною депутаткою від "Самопомочі", адже пройшла до парламенту під восьмим номером у партійному списку. У Раді Бабак стала заступницею голови Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства.

До слова, у березні 2017 року вона хотіла скласти мандат депутата Верховної Ради, проте тоді парламент за це так і не проголосував.

Ганна Новосад

Міністерство освіти і науки в новому уряді очолила 29-річна Ганна Новосад.

Новосад родом з Вінниччини. Навчалася в Українському гуманітарному ліцеї при КНУ імені Тараса Шевченка, та на політології у "Києво-Могилянській академії". У 2013 році отримала ступінь магістра європейських студій в університеті Маастріхту (Нідерланди).

Чинна міністерка багато стажувалася за кордоном в аналітичних центрах Іспанії, Чехії та була учасницею українсько-канадської парламентської програми.



Ганна Новосад

У Міністерстві освіти почала роботу одразу після Майдану на посаді радниці тодішнього міністра Сергія Квіта. Згодом очолила управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МОН України. У грудні 2017 року стала гендиректоркою директорату стратегічного планування та європейської інтеграції міністерства.

До Верховної Ради ІХ скликання пройшла за списком "Слуги народу" під 50 номером. Під час кампанії переконувала, що одне із завдань політсили – продовжити вже розпочату реформу середньої освіти "Нова українська школа", реформувати профосвіту та вищу освіту.

Нова Українська Школа продовжить бути пріоритетом і цього Уряду. Я особисто налаштована на тісну співпрацю з усіма агентами змін, які останні 2 роки робили зміни в школі можливими. Крім того, спільно з Комітетом з питань освіти, науки та інновацій напрацюємо та представимо план змін у підходах до управління та фінансування у вищій освіті та науці,

– переконує Новосад.

Найперше на посаді планує розпочати роботу з проектом Держбюджету на 2020 рік та підготовкою проекту Закону України "Про повну загальну середню освіту".

Зауважимо, попередня міністерка освіти Лілія Гриневич розповіла, що Новосад — людина, яка протягом останніх років була невід'ємною частиною команди МОН і має дуже професійний підхід до питань освіти.

Зоряна Скалецька

Міністерство охорони здоров'я очолила 39-річна Зоряна Скалецька. Вона замінила на посаді реформаторку Уляну Супрун.

Скалецька народилась у Львові. Закінчила Києво-Могилянську академію та отримала ступінь доктора правових наук в університеті Марії Кюрі в Любліні (Польща). Також викладає у Школі охорони здоров’я Києво-Могилянки курси "Правове регулювання охорони здоров’я" та "Основи медичного права".



Зоряна Скалецька

Скалецька є головою правління Української медико-правової асоціації, членом Всесвітньої асоціації медичного права та директоркою громадської організації Форум здоров'я. Після Революції Гідності чинна очільниця МОЗ працювала експерткою з питань медичної реформи в Реанімаційному пакеті реформ.

Скалецька критикувала та необ'єктивно ставилась до медичної реформи Супрун та міжнародних закупівель, розповідали її колеги.

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На посаду міністра охорони здоров'я в новий уряд Гончарука її порадив колишній власник клініки "Борис", нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький. Співбесіду на посаду міністерки пройшла у Зеленського в день призначення – вранці 29 серпня. Усе через те, що президент відхилив кандидатуру Максима Степанова.

Ціль, вибрана МОЗ – ми маємо максимально перевести всю документацію в електронну форму і пацієнт має максимально комунікувати з лікарем первинної допомоги. Передбачається, що в майбутньому сімейний лікар має сам здійснювати моніторинг захворюваності у людей, які до нього прикріплені. Але допоки не запрацювала система первинної допомоги, як на мене, це передчасно – скасування цих документів. Це можна зробити в інший спосіб,

– говорила Скалецька.

До слова, Скалецька була заміжня за народним депутатом VIIІ скликання Верховної Ради від БПП Олександром Черненком. Він активно критикував політику Зеленського та хотів заборонити показ серіалу "Слуга народу" перед президентськими виборами.

Володимир Бородянський

45-річний Володимир Бородянський став главою Міністерства культури молоді та спорту. Відомство буде створене на базі міністерств культури, молоді та спорту, інформаційної політики.

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Бородянський – родом з Львівщини. Закінчив фінансово-економічний факультет за спеціальністю "Фінанси і кредит" Київського національного економічного університету.



Володимир Бородянський

Останні 20 років життя чинний міністр працює у ЗМІ. Медійну кар'єру розпочав ще у 1998 році, коли став комерційним директором газети "Московский комсомолец в Украине". Згодом займався бізнес-проектами: "Новий канал", "Наше радіо", "Московский комсомолец в Украине" та очолював правління телеканалу СТБ.

Колеги Бородянського розповідають, що робота на телеканалі Пінчука була однією з головних справ його життя. Проте, у 2018 році пішов з посади в СТБ та StarLightMedia. А вже 29 липня 2019 року президент Зеленський призначив Бородянського своїм позаштатним радником з гуманітарних питань.

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Бороднянський має гарні стосунки з усіма керівниками провідних українських телеканалів.

Бородянський вважає проблемою те, що олігархи мають можливість впливати й маніпулювати громадською думкою. Тому ЗМІ в Україні повинні бути економічно незалежними.

Я вважаю, що російський продукт повинен бути заборонений. Якщо ви хочете побудувати українську сильну незалежну державу, у нас має бути відповідь, як ми це будуємо і інформаційна політика – частина відповіді,

– наголошує міністр.

Юлія Соколовська

Міністерство соціальної політики очолила 34-річна Юлія Соколовська.

Чиновниця – родом з Вінниччини. Закінчила Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю "Облік і аудит" та Національну академію державного управління при президентові України.



Юлія Соколовська

Після Революції Гідності Соколовська стала директоркою одного з департаментів Мінекономіки, а у 2015 році перейшла у міністерство фінансів, де очолювала департамент видатків бюджету соціальної сфери.

Згодом чинна міністерка почала працювати в проектах USAID. Там вона займалась впровадженням реформи охорони здоров'я, відповідала за аналіз мережі лікарень та впровадження електронної системи охорони здоров'я.

Відзначимо, Соколовська викладала на тренінгах для депутатів від "Слуги народу" в Трускавці на запрошення Тимофія Милованова.

Арсен Аваков

Чи не найскандальнішим є рішення уряду залишити 55-річного Арсена Авакова на посаді міністра внутрішніх справ. Через це увечері 28 серпня українці влаштували під Офісом Президента протест проти чиновника. Вони вимагали від Зеленського не призначати Авакова в новий уряд.

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В серйозну політику Аваков прийшов на початку 2000-х. Спершу був членом виконкому Харківської міськради, а після Помаранчевої революції в 2004 році очолив Харківську ОДА. Також у 2010 році балотувався у мери Харкова, але програв Геннадію Кернесу.



Арсен Аваков

Біографія Авакова містить чимало суперечливих моментів. У січні 2012 проти нього порушують кримінальну справу за статтею "перевищення влади та службових повноважень". Тоді чиновник втік в Італії та його оголосили у міжнародний обшук. У 2012 році повернувся в Україну.

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У цей же рік Аваков став нардепом Верховної Ради VII скликання від блоку "Батьківщина". Після кривавих розстрілів під час Революції Гідності наприкінці зими 2014 року його призначили міністром внутрішніх справ в уряді Арсенія Яценюка. Зберіг посаду Аваков і в уряді Володимира Гройсмана.

Робота Авакова в МВС пов'язана з багатьма скандалами. Українці досі не можуть пробачити йому провал реформи правоохоронних органів, бездіяльність та ігнорування важливих справ, серед яких вбивства активістів: Катерини Гандзюк, журналіста Павла Шеремета, правозахисниці Ірини Ноздровської, а ще - смерті українського націоналіста Сашка Білого та вбивства 5-річного Кирила Тлявова поліцейськими.



Провали Авакова на посади міністра внутрішніх справ / Інфографіка 24 каналу

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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук розповів, що рішення залишити Авакова у новому уряді було одним із найскладніших. Проте, главі МВС чітко "окреслили червоні лінії", за які не можна переступати.

Президент Зеленський пояснював, що підтримує появу нових обличь в Кабінеті міністрів, але наразі немає людини, яка може займатися питаннями безпеки, і яка була би не з нинішньої правоохоронної системи. Тому Аваков залишається міністром.

Оксана Коляда

Міністеркою у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України стала Оксана Коляда.

38-річна чиновниця родом Хмельницької області. Закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю "Правознавство" та отримала диплом магістра. А ще у 2013 році отримала сертифікат тренінгового проекту "Жінка в поліції".



Оксана Коляда

Коляда – військова офіцерка, полковник запасу, учасниця бойових дій на Донбасі. 12 років пропрацювала в Міністерстві внутрішніх справ. Там пройшла шлях від старшого інспектора до першого заступника начальника департаменту зв'язків з громадськістю.

До слова, саме чинна міністерка є ідейницею створення перших в історії України курсів для навчання військових кореспондентів, які працюють в зоні бойових дій. Під час роботи на Сході координувала роботу журналістів, організовувала прямі включення та працювала безпосередньо на передовій.

У 2017 році три місяці займала пост заступниці командувача АТО. А в березні 2019 року отримала посаду заступниці міністра у справах ветеранів Ірини Фріз.

Коляда активно привертає увагу до проблем ветеранів, організовує круглі столи, волонтерські форуми та конференції. Міністерка входила до групи, що займалася створенням Міністерства у справах ветеранів.

У міністерстві Коляда планує:

Відкрити військові шпиталі для ветеранів;

Розробити програму патріотичного виховання, освітні програми для ветеранів, методичні напрацювання щодо російсько-української війни;

Завершити процес визначення та обрахування специфічних медичних послуг для ветеранів;

Створити єдиний реєстр та запустити проект "Е-ветеран".

Піклування про ветеранів має тривати не рік, не два, воно має тривати десятиліття. В України свій шлях – це забезпечення медичною допомогою, реабілітацією, наданням зручних сервісів. Ми маємо підтримувати навчання ветеранів, бізнес, маємо гідно вшановувати наших героїв, як живих, так і тих, хто віддав життя за Україну,

– наголошує Коляда.

Вадим Пристайко

Міністерство закордонних справ замість Павла Клімкіна очолив 49-річний Вадим Пристайко.

Пристайко родом з Одещини. Здобув диплом спеціаліста з інформаційних технологій, з відзнакою закінчивши Київський політехнічний інститут. Також закінчив Українську академію зовнішньої торгівлі, де отримав ступінь магістра.

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У різні роки Пристайко обіймав такі посади в МЗС: консул Генконсульства України у Сіднеї, Австралії, радника з політичних питань у справах України в Канаді, заступник керівника місії Посольства України в США, надзвичайний і повноважний Посол України в Канаді, очільником місії України при НАТО тощо.



Вадим Пристайко

У 2014 році став першим заступником міністра, а також керівником апарату МЗС у команді Павла Клімкіна.

22 травня президент Володимир Зеленський призначив Вадима Пристайка на пост заступника глави Адміністрації Президента (тепер Офіс Президента).

За словами Клімкіна, він вважає Пристайка професійним дипломатом і пропонував його кандидатуру Зеленському для роботи на зовнішньополітичному напрямку.

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Призначення Пристайка заступником глави ОПУ викликало однозначне схвалення міжнародних партнерів, для яких важливе збереження курсу України на ЄС та НАТО.

Своїми пріоритетами на роботі називає продовження курсу на інтеграцію до НАТО і ЄС, відновлення миру на Донбасі та повернення анексованого Криму.

Андрій Загороднюк

Одне з найважливіших відомств – Міністерство оборони – очолив 42-річний Андрій Загороднюк. Він є членом наглядової ради "Укроборонпрому" та позаштатним радником Володимира Зеленського.



Андрій Загороднюк

Чиновник родом з Києва. Має диплом з відзнакою Оксфордського університету і диплом права Київського національного університету. Після навчання працював на керівних посадах у гірничо-видобувній і виробничій галузях, гендиректором фінансового агентства "Гелвекс", у нафтогазовому "Концерні Надра" та в фірмі "Ай Ді Ем" (нині Discovery Drilling Equipment).

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У 2015-2017 роках очолив Управління реформ Міністерства оборони України.

З початку російської агресії на Донбасі у 2014 році є активним громадським активістом, волонтер Збройних сил України. Зокрема, очолювана Загороднюком компанія поставляла українським бійцям на Схід буржуйки і машини швидкої допомоги, які робили з броньованих інкасаторських машин.

Надзвичайно важливо розуміти, що армія залежить від волі громадянського суспільства, а не навпаки. Тому суспільство не повинно чекати, поки армія зміниться і буде готова його захищати. Завдання суспільства – консолідуватися і задати необхідну траєкторію для таких змін. Так відбувається у всіх, без винятку, країнах НАТО; так повинно бути у нас,

– наголошує Загороднюк.

Він хоче впровадити в Міноборони стандарти цивільного контролю над Збройними силами у повній сумісності зі стандартами з НАТО.

Денис Малюська

Міністром юстиції у новому Кабміні став 37-річний Денис Малюська. Він пройшов до Верховної Ради ІХ скликання від партії "Слуга народу", але вже склав мандат.

Малюська родом з Хмельницької області. Він закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "правознавство". Згодом навчався в Лондонському університеті, де отримав академічну ступінь "Магістр права LLM".

Кар'єру чинний міністр розпочав ще у студентські роки. Він працював у юридичних фірмах і адвокатському об'єднанні, працює в Офісі ефективного управління (BRDO), є консультантом Групи Світового банку.



Денис Малюська

Політична кар'єра Малюськи розпочалася в 2019 році, коли він брав участь у дострокових парламентських виборах в складі президентської партії. Після походу у політику вийшов з бізнесу.

До слова, у BRDO Малюська разом з Олексієм Оржелем працювали під керівництвом чинного прем'єра Олексія Гончарука.

Міністр юстиції переконує, що закони України, які розроблялись на основі радянських, мають бути змінені. Вони гальмують не лише економічний розвиток країни, а й культурний. Також вважає проблемою хаотичність і безсистемність українських реформ, які не дозволяють активно розвиватися країні.

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