Аваков залишиться главою МВС під особисту відповідальність Зеленського, – Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що Арсен Аваков залишиться на посаді міністра внутрішніх справ на перехідний період. При цьому, він залишиться міністром "під особисту відповідальність" Президента України Володимира Зеленського.

У бюджетному процесі і питаннях нацбезпеки є "перехідний преіод", тому Оксана Маркарова і Арсен Аваков залишаються, пояснив Давид Арахамія, повідомляє "Укрінформ".

До слова: Аваков залишається на посаді: що треба про це знати

З Міноборони у нас досягнуті домовленості, що Степан Полторак буде підтримувати Андрія Загороднюка, допомагатиме йому, а щодо МВС – Арсен Борисович Аваков теж буде в якості "перехідного" міністра зараз працювати,

– розповідає голова правлячої фракції.

За його словами, цей перехідний період триватиме до півроку, а глава МВС за цей час має повністю оновити склад своїх заступників, які, у свою чергу, матимуть почати працювати, набувати досвіду, контролювати це міністерство і почати впроваджувати обіцяну реформу правоохоронної системи.

"Я думаю, що після перехідного періоду Арсена Авакова не звільнятимуть. Мій прогноз – він піде сам", – резюмував Давид Арахамія.

Кого ще нова Рада встигла призначити у перший день роботи?У перший день своєї роботи Верховна Рада України ІХ скликання призначила нового голову парламенту. Ним став Дмитро Разумков. Першим заступником спікера став Руслан Стефанчук, а Олена Кондратюк – заступницею.



Нового очільника отримав і Кабінет міністрів України. Відтепер прем'єр-міністром буде Олексій Гончарук. Рада підтримала також призначення міністрів оборони та закордонних справ. Міністерства очолили Андрій Загороднюк та Вадим Пристайко відповідно.



Крім того, нова Верховна Рада звільнила голову СБУ Василя Грицака. На посаді його замінить Іван Баканов, який до того працював головою Служби безпеки з приставкою в. о.