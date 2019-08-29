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      Руслан Стефанчук став віце-спікером Верховної Ради

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      Руслан Стефанчук віце-спікер Верховної Ради 9 скликання - 2019
      Руслан Стефанчук обраний віце-спікером Верховної Ради / Колаж 24 каналу

      Першим заступником голови Верховної Ради України ІХ скликання став представник Зеленського у парламенті та народний депутат від "Слуги народу" Руслан Стефанчук.

      Таке рішення ухвалили новообрані народні депутати на першому засіданні парламенту.

      Дізнайтеся більше: Руслан Стефанчук – віце-спікер Верховної Ради: що про нього відомо

      За кандидатуру Стефанчука проголосували 330 нардепів. Проти виступили 26 депутатів з "Європейської Солідарноості", 40 утримались, ще 20 не голосували.

      Руслан Стефанчук – радник та представник Президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді. Доктор юридичних наук, адвокат, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України.

      Має досвід у політичному житті країни: працював помічником нардепа від "Блоку Петра Порошенка" Анатолія Матвієнка та віце-прем'єра Степана Кубіва. У 2011-2013 завідував відділом проблем розвитку національного законодавства в Інституті законодавства Верховної Ради України.

      До слова, головою Верховної Ради став лідер "Слуги народу" Дмитро Разумков.

      Чим займається віце-спікер у Верховній Раді?Віце-спікер є офіційно заступником, виконує доручення голови Ради і заміняє його за потреби. А ще – взаємодіє з судами (формально, бо суди після реформи не підконтрольні парламенту). Також ця людина забезпечує інформування про діяльність Верховної Ради й зачитує звернення депутатів у п'ятницю.

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      Теги: Новини України Верховна Рада Новини політики Слуга народу Руслан Стефанчук
      Джерело: 24 канал
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