Руслан Стефанчук стал вице-спикером Верховной Рады

Первым заместителем председателя Верховной Рады Украины IX созыва стал представитель Зеленского в парламенте и народный депутат от "Слуги народа" Руслан Стефанчук.

Такое решение приняли навоизбранные народные депутаты на первом заседании парламента.

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За его кандидатуру проголосовали 330 нардепов. Против выступили 26 депутатов, 40 воздержались, еще 20 не голосовали.

Руслан Стефанчук – советник и представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде. Доктор юридических наук, адвокат, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины.



Имеет опыт в политической жизни страны: работал помощником нардепа от "Блока Петра Порошенко" Анатолия Матвиенко и вице-премьера Степана Кубива. В 2011-2013 заведовал отделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Верховной Рады Украины.

К слову, председателем Верховной Рады стал лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков.

Чем занимается вице-спикер в Верховной Раде?Вице-спикер является официальным заместителем, выполняет поручение председателя Рады и заменяет его при необходимости. А еще – взаимодействует с судами (формально, ведь суды после реформы не подконтрольны парламенту). Также этот человек обеспечивает информирование о деятельности Верховной Рады и зачитывает обращение депутатов в пятницу.



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Смотрите видео голосования за вице-спикера Верховной Рады:

