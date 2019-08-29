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      Руслан Стефанчук стал вице-спикером Верховной Рады

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      Руслан Стефанчук вице-спикер Верховной Рады 9 созыва - 2019
      Руслан Стефанчук избран вице-спикером Верховной Рады / Коллаж 24 канала

      Первым заместителем председателя Верховной Рады Украины IX созыва стал представитель Зеленского в парламенте и народный депутат от "Слуги народа" Руслан Стефанчук.

      Такое решение приняли навоизбранные народные депутаты на первом заседании парламента.

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      За его кандидатуру проголосовали 330 нардепов. Против выступили 26 депутатов, 40 воздержались, еще 20 не голосовали.

      Руслан Стефанчук – советник и представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде. Доктор юридических наук, адвокат, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины.

      Имеет опыт в политической жизни страны: работал помощником нардепа от "Блока Петра Порошенко" Анатолия Матвиенко и вице-премьера Степана Кубива. В 2011-2013 заведовал отделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Верховной Рады Украины.

      К слову, председателем Верховной Рады стал лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков.

      Чем занимается вице-спикер в Верховной Раде?Вице-спикер является официальным заместителем, выполняет поручение председателя Рады и заменяет его при необходимости. А еще – взаимодействует с судами (формально, ведь суды после реформы не подконтрольны парламенту). Также этот человек обеспечивает информирование о деятельности Верховной Рады и зачитывает обращение депутатов в пятницу.

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      Смотрите видео голосования за вице-спикера Верховной Рады:

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      Первое заседание Верховной Рады IХ созыва: онлайн-трансляция
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      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Слуга народа Руслан Стефанчук
      Источник: 24 канал
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