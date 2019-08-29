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      Зеленський вніс в Раду кандидатуру Пристайка на посаду голови МЗС

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      Вадим Пристайко – новий міністр закордонних справ України 2019
      Вадим Пристайко / "Українські новини"

      Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради кандидатуру на посаду міністра закордонних справ. Глава держави запропонував на цей пост заступника голови Офісу президента Вадима Пристайка.

      Відповідний проект постанови зареєстрований на сайті парламенту під номером №1024, однак його текст наразі відсутній. 

      Дивіться також: Перше засідання Верховної Ради ІХ скликання: онлайн-трансляція

      Відповідно до законодавства, з початком роботи Верховної Ради IX скликання свої повноваження склав попередній уряд, який очолював Володимир Гройсман. Зокрема, це стосується й очільника МЗС Павла Клімкіна. Щоправда, поки не було обрано новий Кабмін, усі представники попереднього тимчасово виконували свої обов’язки.

      Президент Зеленський пропонував, що Прийстайко очолив зовнішньополітичне відомство ще у липні, проте тоді депутати Верховної Ради VIII скликання не звільнили Клімкіна та відповідно не перейшли до розгляду нової кандидатури.

      Додамо, що з липня Клімкін перебував у політичній відпустці, а тимчасово виконувала обов’язки міністра закордонних справ його заступниця – Олена Зеркаль.

      Дивіться також: Які перші законопроекти Зеленський вніс у Верховну Раду 9-го скликання

      Що відомо про Вадима Пристайка

      22 травня президент Володимир Зеленський призначив його на посаду заступника голови Адміністрації Президента (колишня назва Офісу Президента – 24 канал).

      Пристайко вже має досвід роботи у структурі українського МЗС. Так, у 2012-2014 роках він працював послом України в Канаді. А з 2014 року був першим заступником міністра закордонних справ України. З 2017 і досі він очолював місію України при НАТО. Має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу.

      Детальніше з біографією Вадима Пристайка Ви можете ознайомитися за цим посиланням.

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      Теги: Новини України Верховна Рада Новини політики МЗС України Вадим Пристайко
      Джерело: 24 канал
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