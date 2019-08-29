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      Які перші законопроекти Зеленський вніс у Верховну Раду 9-го скликання

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      Володимир Зеленський у Верховній Раді
      Володимир Зеленський у Верховній Раді / Getty images

      Президент України Володимир Зеленський у перший день роботи Верховної Ради 9-го скликання вніс на розгляд парламенту низку законопроектів.

      Окрім законопроекту про імпічмент, Зеленський вніс у Раду:

      1. Законопроект про зміну законів про діяльність Національної Гвардії України;
      2. Законопроект про зміни в Конституцію щодо скасування адвокатської монополії.

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      Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Національної гвардії України" (№1007) внесено в парламент Зеленським 29 серпня,
      – йдеться на сайті Верховної Ради, проте текст законопроекту, як і супроводжуючі документи до нього на сайті парламенту поки відсутні.

      Проект Закону про внесення змін до Конституції України щодо скасування адвокатської монополії, внесений Володимиром Зеленським також можна знайти на сайті парламенту. Будь-яка додаткова інформація про нього також відсутня.

      Верховна Рада закон законопроект Зеленський
      Зеленський вніс перші законопроекти на розгляд Верховної Ради 9-го скликання

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      Теги: Володимир Зеленський Верховна Рада Нацгвардія Законодавство Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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