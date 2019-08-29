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      Зеленський запропонував законом скоротити кількість нардепів

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      Володимир Зеленський у Верховній Раді
      Володимир Зеленський у Верховній Раді / president.gov.ua

      Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект щодо зменшення конституційного складу парламенту та закріплення пропорційної виборчої системи. Цим законом мають бути внесені зміни до статей 76 та 77 Конституції.

      Зеленський визначив цей проект закону як невідкладний до розгляду. Поки що текст документа відсутній на сайті парламенту.

      Читайте також: Зеленський зареєстрував у Раді законопроект про імпічмент

      Які ще законопроекти зареєстрував Зеленський?

      1. Законопроект про зміну законів про діяльність Національної Гвардії України;
      2. Законопроект про зміни в Конституцію щодо скасування адвокатської монополії.
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      Теги: Новини України Законодавство Верховна Рада Новини політики Володимир Зеленський Конституція
      Джерело: 24 канал
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