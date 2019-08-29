Зеленський запропонував законом скоротити кількість нардепів

Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект щодо зменшення конституційного складу парламенту та закріплення пропорційної виборчої системи. Цим законом мають бути внесені зміни до статей 76 та 77 Конституції.

Зеленський визначив цей проект закону як невідкладний до розгляду. Поки що текст документа відсутній на сайті парламенту.

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