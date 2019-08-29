Зеленский предложил законом сократить количество нардепов

Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект об уменьшении конституционного состава парламента и закреплении пропорциональной избирательной системы. Этим законом внесены изменения в статьи 76 и 77 Конституции.

Зеленский определил этот проект закона как неотложный к рассмотрению. Пока текст документа отсутствует на сайте парламента. Читайте также: Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект об импичменте Какие еще законопроекты зарегистрировал Зеленский? Законопроект об изменении законов о деятельности Национальной Гвардии Украины; Законопроект об изменениях в Конституцию относительно отмены адвокатской монополии.