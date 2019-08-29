Зеленский предложил законом сократить количество нардепов
Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект об уменьшении конституционного состава парламента и закреплении пропорциональной избирательной системы. Этим законом внесены изменения в статьи 76 и 77 Конституции.
Зеленский определил этот проект закона как неотложный к рассмотрению. Пока текст документа отсутствует на сайте парламента.
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Какие еще законопроекты зарегистрировал Зеленский?
- Законопроект об изменении законов о деятельности Национальной Гвардии Украины;
- Законопроект об изменениях в Конституцию относительно отмены адвокатской монополии.
Источник: 24 канал
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