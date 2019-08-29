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      Зеленский предложил законом сократить количество нардепов

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      Владимир Зеленский в Верховной Раде
      Владимир Зеленский в Верховной Раде / president.gov.ua

      Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект об уменьшении конституционного состава парламента и закреплении пропорциональной избирательной системы. Этим законом внесены изменения в статьи 76 и 77 Конституции.

      Зеленский определил этот проект закона как неотложный к рассмотрению. Пока текст документа отсутствует на сайте парламента.

      Читайте также: Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект об импичменте

      Какие еще законопроекты зарегистрировал Зеленский?

      1. Законопроект об изменении законов о деятельности Национальной Гвардии Украины;
      2. Законопроект об изменениях в Конституцию относительно отмены адвокатской монополии.
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      Теги: Новости Украины Верховная Рада Законодательство Новости политики Конституция Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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