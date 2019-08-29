Какие первые законопроекты Зеленский внес в Верховную Раду 9-го созыва
Президент Украины Владимир Зеленский в первый день работы Верховной Рады 9-го созыва внес на рассмотрение парламента ряд законопроектов.
Кроме законопроекта об импичменте, Зеленский внес в Раду:
- Законопроект об изменении законов о деятельности Национальной Гвардии Украины;
- Законопроект об изменениях в Конституцию об отмене адвокатской монополии.
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Проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности Национальной гвардии Украины" (№1007) внесен в парламент Зеленским 29 августа,
– говорится на сайте Верховной Рады, однако текст законопроекта, как и сопровождающие документы к нему, на сайте парламента пока отсутствуют.
Проект Закона "О внесении изменений в Конституцию Украины относительно отмены адвокатской монополии", внесенный Владимиром Зеленским, также можно найти на сайте парламента. Любая дополнительная информация о нем тоже отсутствует.
Зеленский внес первые законопроекты на рассмотрение Верховной Рады 9-го созыва
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