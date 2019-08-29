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      Какие первые законопроекты Зеленский внес в Верховную Раду 9-го созыва

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      Владимир Зеленский в Верховной Раде
      Владимир Зеленский в Верховной Раде / Getty images

      Президент Украины Владимир Зеленский в первый день работы Верховной Рады 9-го созыва внес на рассмотрение парламента ряд законопроектов.

      Кроме законопроекта об импичменте, Зеленский внес в Раду:

      1. Законопроект об изменении законов о деятельности Национальной Гвардии Украины;
      2. Законопроект об изменениях в Конституцию об отмене адвокатской монополии.

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      Проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности Национальной гвардии Украины" (№1007) внесен в парламент Зеленским 29 августа,
      – говорится на сайте Верховной Рады, однако текст законопроекта, как и сопровождающие документы к нему, на сайте парламента пока отсутствуют.

      Проект Закона "О внесении изменений в Конституцию Украины относительно отмены адвокатской монополии", внесенный Владимиром Зеленским, также можно найти на сайте парламента. Любая дополнительная информация о нем тоже отсутствует.

      Верховна Рада закон законопроект Зеленський
      Зеленский внес первые законопроекты на рассмотрение Верховной Рады 9-го созыва

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      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Владимир Зеленский Нацгвардія Законодательство
      Источник: 24 канал
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