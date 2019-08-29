Какие первые законопроекты Зеленский внес в Верховную Раду 9-го созыва

Президент Украины Владимир Зеленский в первый день работы Верховной Рады 9-го созыва внес на рассмотрение парламента ряд законопроектов.

Кроме законопроекта об импичменте, Зеленский внес в Раду:

Законопроект об изменении законов о деятельности Национальной Гвардии Украины; Законопроект об изменениях в Конституцию об отмене адвокатской монополии.

Актуально! Первое заседание Верховной Рады ІХ созыва: онлайн-трансляция

Проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности Национальной гвардии Украины" (№1007) внесен в парламент Зеленским 29 августа,

– говорится на сайте Верховной Рады, однако текст законопроекта, как и сопровождающие документы к нему, на сайте парламента пока отсутствуют.

Проект Закона "О внесении изменений в Конституцию Украины относительно отмены адвокатской монополии", внесенный Владимиром Зеленским, также можно найти на сайте парламента. Любая дополнительная информация о нем тоже отсутствует.



Зеленский внес первые законопроекты на рассмотрение Верховной Рады 9-го созыва

Узнайте больше: Первый день Рады: что будут рассматривать