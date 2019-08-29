Зеленский внес в Раду кандидатуру Пристайко на пост главы МИД

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду кандидатуру на должность министра иностранных дел. Глава государства предложил на этот пост заместителя главы Офиса президента Вадима Пристайко.

Соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента под номером №1024, однако его текст пока отсутствует.

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Согласно законодательству, с началом работы Верховной Рады IX созыва свои полномочия сложило предыдущее правительство, которое возглавлял Владимир Гройсман. В частности, это касается и главы МИД Павла Климкина. Правда, пока не был избран новый Кабмин, все представители предыдущего временно исполняли свои обязанности.

Новым главой МИД стал Вадим Пристайко. Его кандидатуру поддержали... Заметим, что президент Зеленский предлагал, чтобы Прийстайко возглавил внешнеполитическое ведомство еще в июле, однако тогда депутаты Верховной Рады VIII созыва не уволили Климкина и соответственно не перешли к рассмотрению новой кандидатуры.

Добавим, что с июля Климкин находился в политическом отпуске, а временно исполняла обязанности министра иностранных дел его заместитель – Елена Зеркаль.

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Что известно о Вадиме Пристайко

22 мая президент Владимир Зеленский назначил его на должность заместителя главы Администрации Президента (бывшее название Офиса Президента – 24 канал).

Пристайко уже имеет опыт работы в структуре украинского МИД. Так, в 2012-2014 годах он работал послом Украины в Канаде. А с 2014 года был первым заместителем министра иностранных дел Украины. С 2017 и до сих пор он возглавлял миссию Украины при НАТО. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса.

Подробнее с биографией Вадима Пристайко вы можете ознакомиться по этой ссылке.