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      Андрій Загороднюк має очолити Міноборони: пропозиція Зеленського Раді

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      Андрій Загороднюк – новий глава Міноборони України 2019
      Міністерство оборони має очолити Андрій Загороднюк / Колаж 24 Каналу

      Президент Володимир Зеленський пропонує нардепам новообраної Верховної Ради ІХ скликання обрати Андрія Загороднюка міністром оборони України. На цій посаді він має замінити Степана Полторака.

      Відповідний проект постанови про призначення свого позаштатного радника Загороднюка на посаду очільника Міноборони президент вніс у Раду сьогодні, 29 серпня.

      Читайте також: Перше засідання Верховної Ради ІХ скликання: онлайн-трансляція


      Постанова про призначення Загороднюка головою Міноборони

      Попереднім міністром оборони України був Степан Полторак. Він написав рапорт на звільнення з посади ще 20 травня, бо поважає конституційне право нового президента пропонувати парламенту власну кандидатуру на посаду глави оборонного відомства. Проте, Верховна Рада VIII скликання провалила голосування за його відставку.

      Що відомо про Андрія Загороднюка?

      Позаштатний радник президента Зеленського та член Наглядової Ради "Укроборонпрому". Раніше Загороднюк був керівником проектного офісу реформ Міністерства оборони.

      Щодо освіти, то Загороднюк навчався в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, в Університеті Ворика й Оксфордському університеті. Має понад 16 років досвіду роботи на керівних посадах у гірничодобувній і виробничій галузях.

      З початку російської агресії на Донбасі у 2014 році є активним громадським активістом, волонтер Збройних сил України. Зокрема, очолювана Загороднюком компанія поставляла українським бійцям на Схід буржуйки і машини швидкі допомоги, які робили з броньованих інкасаторських машин.

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      Теги: Новини України Верховна Рада Новини політики Володимир Зеленський Міністерство оборони України
      Джерело: 24 канал
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