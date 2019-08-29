16:54
29 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путинское мороженое для Эрдогана. Как дед Пиня нарушает правила
      Вєсті Кремля
      22:06, 28 августа
      Вести.UA: Какие планы у Зеленского на Добкина. Зачем Шуфричу комитет свободы слова
      Вєсті.UA
      20:09, 28 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Андрей Загороднюк должен возглавить Минобороны: предложение Зеленского Раде

      386 Читати новину українською
      Андрей Загороднюк – новый глава Минобороны Украины 2019
      Министерство обороны должен возглавить Андрей Загороднюк / Коллаж 24 канала

      Президент Владимир Зеленский предлагает нардепам новоизбранной Верховной Рады IX созыва избрать Андрея Загороднюка министром обороны Украины. На этом посту он должен заменить Степана Полторака.

      Соответствующий проект постановления о назначении своего внештатного советника Загороднюка на пост главы Минобороны президент внес в Раду сегодня, 29 августа.

      Читайте также: Первое заседание Верховной Рады ІХ созыва: онлайн-трансляция


      Постановление о назначении Загороднюка главой Минобороны

      Предыдущим министром обороны Украины был Степан Полторак. Он написал рапорт на увольнение с должности еще 20 мая, потому что уважает конституционное право президента предлагать парламенту свою кандидатуру на пост главы оборонного ведомства. Однако, Верховная Рада VIII созыва провалила голосование за его отставку.

      Что известно об Андрее Загороднюке?

      Внештатный советник президента Зеленского и член Наблюдательного Совета "Укроборонпрома". Ранее Загороднюк был руководителем проектного офиса реформ Министерства обороны.

      Что касается образования, то Загороднюк учился в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, в Университете Уорика и Оксфордском университете. Имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях.

      С начала российской агрессии на Донбассе в 2014 году является активным общественным активистом, волонтер Вооруженных сил Украины. В частности, возглавляемая Загороднюком компания поставляла украинским бойцам на Восток буржуйки и машины скорой помощи, которые делали из бронированных инкассаторских машин.

      blog_ava
      Ореховый Спас: украинские традиции и приметы
      сегодня
      14192
      Теги: Верховная Рада Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Міністерство оборони України
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Первая речь Дмитрия Разумкова в должности спикера Рады: основные тезисы
      сегодня , 16:51 Первая речь Дмитрия Разумкова в должности спикера Рады: основные тезисы
      12
      Руслан Стефанчук – вице-спикер Верховной Рады: что о нем известно
      сегодня , 16:21 Руслан Стефанчук – вице-спикер Верховной Рады: что о нем известно
      Наталя Боднар 32252
      Редкое заболевание – не приговор: история львовянки, чью жизнь спасла гуманитарная помощь
      28 августа , 19:00 Редкое заболевание – не приговор: история львовянки, чью жизнь спасла гуманитарная помощь
      205
      Аваков остается на должности: что нужно об этом знать
      сегодня , 15:35 Аваков остается на должности: что нужно об этом знать
      Світлана Попова 996
      Кто такой Иван Баканов: жизненный путь вероятного председателя СБУ
      сегодня , 15:20 Кто такой Иван Баканов: жизненный путь вероятного председателя СБУ
      Ірина Вихрущ 10193
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук