Андрей Загороднюк должен возглавить Минобороны: предложение Зеленского Раде

Президент Владимир Зеленский предлагает нардепам новоизбранной Верховной Рады IX созыва избрать Андрея Загороднюка министром обороны Украины. На этом посту он должен заменить Степана Полторака.

Соответствующий проект постановления о назначении своего внештатного советника Загороднюка на пост главы Минобороны президент внес в Раду сегодня, 29 августа.

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Постановление о назначении Загороднюка главой Минобороны

Предыдущим министром обороны Украины был Степан Полторак. Он написал рапорт на увольнение с должности еще 20 мая, потому что уважает конституционное право президента предлагать парламенту свою кандидатуру на пост главы оборонного ведомства. Однако, Верховная Рада VIII созыва провалила голосование за его отставку.

Что известно об Андрее Загороднюке?

Внештатный советник президента Зеленского и член Наблюдательного Совета "Укроборонпрома". Ранее Загороднюк был руководителем проектного офиса реформ Министерства обороны.

Что касается образования, то Загороднюк учился в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, в Университете Уорика и Оксфордском университете. Имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях.

С начала российской агрессии на Донбассе в 2014 году является активным общественным активистом, волонтер Вооруженных сил Украины. В частности, возглавляемая Загороднюком компания поставляла украинским бойцам на Восток буржуйки и машины скорой помощи, которые делали из бронированных инкассаторских машин.