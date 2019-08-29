Аваков останется главой МВД под личную ответственность Зеленского, – Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что Арсен Аваков останется на посту министра внутренних дел на переходный период. При этом, он останется министром "под личную ответственность Президента Украины Владимира Зеленского".

В бюджетном процессе и вопросах нацбезопасности есть "переходный преиод", поэтому Оксана Маркарова и Арсен Аваков остаются, пояснил Давид Арахамия, сообщает "Укринформ".

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С Минобороны у нас достигнуты договоренности, что Степан Полторак будет поддерживать Андрея Загороднюка, помогать ему, а относительно МВД – Арсен Борисович Аваков тоже будет в качестве "переходного" министра сейчас работать,

– рассказывает председатель правящей фракции.

По его словам, этот переходный период продлится до полугода, а глава МВД за это время должен полностью обновить состав своих заместителей, которые, в свою очередь, будут должны будут начать работать, приобретать опыт, контролировать это министерство и начать внедрять обещанную реформу правоохранительной системы.

"Я думаю, что после переходного периода Арсена Авакова не будут увольнять. Мой прогноз – он уйдет сам", – резюмировал Давид Арахамия.

Кого еще новая Рада успела назначить в первый день работы?​

В первый день своей работы Верховная Рада Украины ІХ ​​созыва назначила нового председателя парламента. Им стал Дмитрий Разумков. Первым заместителем спикера стал Руслан Стефанчук, а Елена Кондратюк – заместителем.



Нового руководителя получил и Кабинет министров Украины. Отныне премьер-министром будет Алексей Гончарук. Рада поддержала также назначение министров обороны и иностранных дел. Министерства возглавили Андрей Загороднюк и Вадим Пристайко соответственно.



Кроме того, новая Верховная Рада уволила председателя СБУ Василия Грицака. На посту его заменит Иван Баканов, который до этого работал председателем Службы безопасности с приставкой и. о.