Спикером Верховной Рады стал Дмитрий Разумков

Депутаты во время заседания 29 августа избрали председателем Верховной Рады лидера партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова.

За соответствующее решение проголосовали 382 депутатов, против – 26, еще 11 – не проголосовали. Дмитрий Разумков поблагодарил за поддержку новоизбранным депутатам и всем коллегам.

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Во время выступления Дмитрий Разумков отметил, что на протяжении многих лет доверие неселения к власти уменьшилась.

Сегодня мы имеем кардинально обновленную власть – это 80% новых лиц в Верховной Раде,

– сказал Разумков.

Разумков отметил, что новая Верховная Рада имеет историческую миссию – вернуть доверие украинцев к власти, запустить законодательные инициативы стремительного экономического роста, очистить власть от коррупции.

Разумков выделил 3 направления работы Рады 9 созыва:

Реформы институтов власти и Верховной Рады Украины (Разумков отметил необходимость принять законопроекты о снятии неприкосновенности, о кнопкодавстве, прогулах депутатов, процедуру импичмента и многие другие); Очищение власти от коррупционных практик (в частности, закон о незаконном обогащении); Запуск механизмов стремительного экономического роста (цель – рост экономики на 5-7% уже в следующем году, ликвидация монополии).

Дмитрий Разумков – 35-летний политтехнолог, лидер партии "Слуга народа", был спикером штаба и одним из главных политических консультантов Владимира Зеленского в президентской компании 2019 года. Управляющий партнер и директор компании политического консалтинга "Ukrainian Politconsulting Group".

Основные обязанности спикера Верховной Рады

Проводить заседания Верховной Рады с соблюдением требований Регламента.

Организовывать работу Верховной Рады и координировать деятельность его органов.

Подписывать акты, принятые Верховной Радой, свидетельствуя соответствие их содержания принятым решениям.

Обеспечивать соблюдение календарного плана работы сессии и повестки дня пленарных заседаний.

Представлять Верховную Раду в отношениях с другими органами государственной власти Украины и органами власти других государств и международными организациями.

Обращаться в суд с иском о досрочном прекращении полномочий народного депутата.

Первое заседание Верховной Рады 9 созыва должно быть продуктивным. На нем 224 новоизбранных народных депутата уже приняли присягу. Открыл заседание и зачитал присягу самый старший по возрасту парламентарий – 78-летний Юлий Иоффе из "Оппозиционной платформы – За жизнь".

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Партия "Слуга народа" подготовила 465 законодательных актов и изменений в законы. Среди которых в том числе и изменения в Конституцию. Нардепы также должны сформировать Кабмин. В повестке дня указано 27 пунктов – ознакомиться с ними можно здесь.



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