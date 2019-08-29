Спикером Верховной Рады стал Дмитрий Разумков
Депутаты во время заседания 29 августа избрали председателем Верховной Рады лидера партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова.
За соответствующее решение проголосовали 382 депутатов, против – 26, еще 11 – не проголосовали. Дмитрий Разумков поблагодарил за поддержку новоизбранным депутатам и всем коллегам.
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Во время выступления Дмитрий Разумков отметил, что на протяжении многих лет доверие неселения к власти уменьшилась.
Сегодня мы имеем кардинально обновленную власть – это 80% новых лиц в Верховной Раде,
– сказал Разумков.
Разумков отметил, что новая Верховная Рада имеет историческую миссию – вернуть доверие украинцев к власти, запустить законодательные инициативы стремительного экономического роста, очистить власть от коррупции.
Разумков выделил 3 направления работы Рады 9 созыва:
- Реформы институтов власти и Верховной Рады Украины (Разумков отметил необходимость принять законопроекты о снятии неприкосновенности, о кнопкодавстве, прогулах депутатов, процедуру импичмента и многие другие);
- Очищение власти от коррупционных практик (в частности, закон о незаконном обогащении);
- Запуск механизмов стремительного экономического роста (цель – рост экономики на 5-7% уже в следующем году, ликвидация монополии).
Дмитрий Разумков – 35-летний политтехнолог, лидер партии "Слуга народа", был спикером штаба и одним из главных политических консультантов Владимира Зеленского в президентской компании 2019 года. Управляющий партнер и директор компании политического консалтинга "Ukrainian Politconsulting Group".
Основные обязанности спикера Верховной Рады
- Проводить заседания Верховной Рады с соблюдением требований Регламента.
- Организовывать работу Верховной Рады и координировать деятельность его органов.
- Подписывать акты, принятые Верховной Радой, свидетельствуя соответствие их содержания принятым решениям.
- Обеспечивать соблюдение календарного плана работы сессии и повестки дня пленарных заседаний.
- Представлять Верховную Раду в отношениях с другими органами государственной власти Украины и органами власти других государств и международными организациями.
- Обращаться в суд с иском о досрочном прекращении полномочий народного депутата.
Первое заседание Верховной Рады 9 созыва должно быть продуктивным. На нем 224 новоизбранных народных депутата уже приняли присягу. Открыл заседание и зачитал присягу самый старший по возрасту парламентарий – 78-летний Юлий Иоффе из "Оппозиционной платформы – За жизнь".
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Партия "Слуга народа" подготовила 465 законодательных актов и изменений в законы. Среди которых в том числе и изменения в Конституцию. Нардепы также должны сформировать Кабмин. В повестке дня указано 27 пунктов – ознакомиться с ними можно здесь.
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Смотрите видео голосования за председателя Верховной Рады Украины: