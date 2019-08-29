Не будьте ручними міністрами: Супрун написала заяву на звільнення і дала поради новому уряду

Уляна Супрун та її заступники написали заяви на звільнення на ім'я нового Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука. Про це виконувачка обов'язків керівника МОЗ написала у своєму Facebook.

Супрун, її заступники Ковтонюк та Лінчевський написали заяви на звільнення. Вони чекатимуть "на найближче засідання уряду, де вони (заяви – 24 канал) будуть розглянуті".

Цього ж дня, 29 серпня, уряд Гройсмана склав свої повноваження

"У демократичних і цивілізованих країнах влада передається спокійно, без емоцій і саботажу", – наголосила Супрун. І наостанок дала "декілька порад для нових урядовців".

Поради новому уряду від Уляни Супрун

►️ Постійно вчитися у сфері своєї праці, причому "не з медіа чи фейсбука, а за нормативними документами".

►️ Не скасовувати те, що успішно працює. ️

►️ Не боятися змінювати те, що не працює. ️

►️ Бути командою, яку об'єднує спільна робота та спільна відповідальність.

►️ ️Не брехати один одному про помилки та ризики. ️

►️ Вірити у свої сили й не бути "ручними міністрами". ️

►️ Завжди пам'ятати, що "ви служите українському народу, а не президенту, голові партії чи будь-якому іншому політику".

Також Уляна Супрун побажала успіхів новим депутатам та усім новим міністрам.

Зауважимо, що петиція з вимогою залишити Уляну Супрун на посаді очільниці Міністерства охорони здоров’я набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів. Тепер петицію мав би розглянути Президент України Володимир Зеленський.

Новим міністром охорони здоров'я України може стати Зоряна Черненко. Наразі вона експерткою в "Реанімаційному пакеті реформ" з питань реформування системи охорони здоров'я Громадської ради при МОЗ, голова правління Української медико-правової асоціації, директор громадської організації "Форум здоров’я" та член Всесвітньої асоціації медичного права.

Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів – у матеріалі 24 каналу.