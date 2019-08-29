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      Не будьте ручными министрами: Супрун написала заявление на увольнение

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      Супрун с командой готовы к отставке
      Супрун с командой готовы к отставке / "Радио Свобода"

      Ульяна Супрун и ее заместители написали заявления об увольнении на имя нового Премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Об этом исполняющая обязанности руководителя Минздрава написала в своем Facebook.

      Супрун, ее заместители Ковтонюк и Линчевский написали заявления на увольнение. Они будут ждать "на ближайшее заседание правительства, где они (заявления – 24 канал) будут рассмотрены".

      В этот же день, 29 августа, правительство Гройсмана сложило свои полномочия

      "В демократических и цивилизованных странах власть передается спокойно, без эмоций и саботажа", – подчеркнула Супрун. И напоследок дала "несколько советов для новых членов правительства".

      Советы новому правительству от Ульяны Супрун

      ►️ Постоянно учиться в сфере своего труда, причем "не из медиа или фейсбука, а по нормативным документам".

      ►️ Не отменять то, что успешно работает. ️

      ►️ Не бояться менять то, что не работает. ️

      ►️ Быть командой, которую объединяет общая работа и общая ответственность.

      ►️ ️Не врать друг другу об ошибках и рисках. ️

      ►️ Верить в свои силы и не быть "ручными министрами". ️

      ►️ Всегда помнить, что "вы служите украинскому народу, а не президенту, председателю партии или любому другому политику".

      Также Ульяна Супрун пожелала успехов новым депутатам и всем новым министрам.

      Заметим, что петиция с требованием оставить Ульяну Супрун в должности руководительницы Министерства здравоохранения набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей. Теперь петицию должен рассмотреть Президент Украины Владимир Зеленский.

      Новым министром здравоохранения Украины может стать Зоряна Черненко. Сейчас она експертка в "реанимационном пакете реформ" по вопросам реформирования системы здравоохранения Общественного совета при Минздраве, председатель правления Украинской медико-правовой ассоциации, директор общественной организации "Форум здоровья" и член Всемирной ассоциации медицинского права.

      Биография Ульяны Супрун: топ-факты о реформаторке и разрушительнице мифов – в материале 24 канала.

      blog_ava
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      Теги: Кабинет Министров Украины Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук Ульяна Супрун Министерство здравоохранения Украины
      Источник: 24 канал
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