Новое правительство Украины: чего ожидать от министров

Новый Кабинет министров Украины во главе с премьером Алексеем Гончаруком приступил к работе. Многие министерства возглавили советники и заместители президента Владимира Зеленского. Что о известно о новых главах ведомств и как они планируют работать – читайте в материале журналистов 24 канала.

Старый Кабинет министров во главе с Владимиром Гройсманом сложил полномочия перед новоизбранной Радой на первом заседании. Всего в отставку ушли 25 министров.

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На этом же заседании народные избранники утвердили новый состав правительства во главе с Алексеем Гончаруком. Весь обновленный Кабмин сформирован президентом Зеленским. Глава государства лично проводил собеседования с кандидатами и принимал решения об их назначении.



Новый Кабинет министров во главе с Алексеем Гончаруком / инфографика 24 канала

Отныне в правительстве Гончарука будет работать 17 министров: 11 мужчин и 6 женщин. К слову, двое министров правительства Гройсмана сохранили свои должности в новом Кабмине – речь идет о главе МВД Арсене Авакове и главе Минфина Оксане Маркаровой.

Парламент ІХ созыва сократил количество министерств. Теперь новое правительство будет состоять из 15 министерств вместо прежних 19.

Министерство аграрной политики и продовольствия отдали в сферу управления Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства;

Министерство экологии и природных ресурсов объединили с Министерством энергетики;

Министерство по делам ветеранов и Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц объединили в одно.

На базе Министерства культуры, Министерства молодежи и спорта и Министерства информационной политики создали единое Министерство культуры, молодежи и спорта.

Появилось новое Министерство цифровой трансформации.

В новом Кабмине не будет должности первого вице-премьер-министра, а количество вице-премьеров сократили с 6 до 2.



Функции Кабинета министров Украины / инфографика 24 канала

Кто вошел в новый Кабмин?

Премьер-министр Алексей Гончарук

Кандидатуру 35-летнего Гончарука на должность главы Кабмина внес президент Владимир Зеленский. За него проголосовали 290 депутатов. До назначения руководителем правительства он был заместителем главы Офиса Президента по вопросам экономического развития и продолжения реформ.



Алексей Гончарук

Гончарук – родом из Черниговщины. Образование получил в Институте права имени Владимира Великого Межрегиональной академии управления персоналом, где сейчас является доцентом кафедры финансового и банковского права, и Академию государственного управления при Президенте Украины. Кроме того, он – юрист, магистр права и доктор философии в отрасли права.

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Работа действующего премьера связана с юриспруденцией. Он работал в киевской инвестиционной компании PRIOR-Invest и "Первой Украинской Индустриально-Инвестиционной Компании", основал юридическую фирму Constructive Lawyers, возглавлял общественные организации "Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам" и "Независимый арбитражный суд".

В политику Гончарук пришел после Революции Достоинства, но эта попытка не имела особого успеха. В 2014-м году он участвовал в выборах в Верховную Раду во главе партии "Сила людей", которая тогда набрала лишь 0,1% голосов.

Впоследствии политическая карьера Гончарука начала развиваться активнее. Он работал внештатным советником бывшего Министра экологии и природных ресурсов, а впоследствии советником Министра экономического развития и торговли Степана Кубива. Также в 2015 – 2019 годах был председателем независимого экспертно-аналитического центра "Офис эффективного регулирования", который финансирует Европейский Союз.

Это человек, который одержим работой. Он фанатик! У него нет семьи, нет нормальной личной жизни. Он считает, что если много работать, то это принесет результат. Это плюс. А вот минус Леши – тщеславие. Назначение премьером для него – это триумф,

– описал Гончарука один из бывших сотрудников.

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К команде президента Зеленского приобщился уже после его победы на выборах и инаугурации – 28 мая. Уже 21 июня стал членом Национального инвестиционного совета Украины и Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

После назначения 29 августа премьер-министром обещал, что его правительство будет бороться с коррупцией и контрабандой, работать на улучшение экономики Украины, будет ориентироваться на сотрудничество с МВФ и повышение прожиточного минимума, который сейчас является "неадекватным",

Сейчас в этой стране не страшно. Это главное достижение, которое мы имеем после Майдана. Уже свершившийся факт, что в Украине к власти пришло новое поколение. Вы – самый молодой состав Верховной Рады за всю историю,

– обратился он к нардепам после назначения.

Смотрите видео выступления Алексея Гончарука в Раде:

Дмитрий Кулеба

Вице-премьер-министром по европейской интеграции в Украине стал 38-летний Дмитрий Кулеба. До этого он занимал должность постоянного представителя Украины при Совете Европы. На посту вице-премьера Кулеба заменил Иванну Климпуш-Цинцадзе.



Дмитрий Кулеба

Дипломат родился в Сумах, а образование получил в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Кулеба написал много публикаций о внешней политике Украины, международном праве и роли коммуникаций в гибридной войне.

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В Министерство иностранных дел Кулеба пришел в 2003 году, где был назначен постоянным представителем Украины при ОБСЕ, а затем и Совета Европы. Через 10 лет покидает государственную службу и возглавляет благотворительную организацию Фонд культурной дипломатии UART.

Однако, в 2013 году министр Павел Климкин просит Кулебу вернуться в МИД, и он соглашается. Дипломат получил должность посла по особым поручениям, где возглавил информационное направление.

После назначения вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Кулеба отметил, что это для него новый вызов, драйв и возможность масштабно улучшать страну.

Моя задача на новой должности остается неизменной – двигать Украину на Запад в интересах украинцев и украинской экономики. У нас собралась очень интересная команда и я рад быть ее частью. Политика – это совокупность хороших и плохих решений, принятых и непринятых под давлением реальности. Я буду делать все, что в моих силах, чтобы хороших решений было больше чем плохих,

– подчеркнул Кулеба.

Михаил Федоров

Кресло вице-премьер-министра Украины и министра цифровой трансформации займет 28-летний Михаил Федоров. Он является советником президента Зеленского в digital-направлении и прошел в Раду под 6-м номером от "Слуги народа". После назначения в правительство сложил мандат.



Михаил Федоров

Федоров родом из Запорожской области. Окончил факультет социологии и управления Запорожского университета. Во время учебы основал крупнейшее в городе молодежное общественное движение "Актив-Z", а в 2012 году стал "студенческим мэром Запорожья.

В 2013 году 22-летний Федоров основал собственное digital-агентство SMMSTUDIO, которое занимается увеличением продаж через рекламу в соцсетях. Одним из клиентов компании является "Квартал-Концерт".

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Во время президентской кампании Зеленского возглавил digital-направление. Именно Федоров отвечал за создание и продвижение каналов в соцсетях YouTube, Instagram, Facebook, Telegram. Это дало президенту значительную поддержку среди молодежи.

Федоров отвечает за реализацию проекта "Государство в смартфоне" и предлагает внедрять цифровую систему на государственном уровне – оцифровать ID-карты, медицину, сферу налогов и бизнеса и упростить все бюрократические процедуры. Также убеждает, что на выборах в 2024 году украинцы смогут голосовать за будущего президента онлайн.

Тимофей Милованов

Министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства стал 44-летний Тимофей Милованов. Он является почетным президентом Киевской Школы Экономики (KSE), сооснователь VoxUkraine и заместителем председателя Совета Нацбанка Украины.



Тимофей Милованов

Милованов родился в Киеве. Степень магистра получил в КПИ, Киево-Могилянской Академии, в Киевской школе экономики, а степень PhD по экономике в Университете Висконсин-Мэдисон в США. Несколько лет преподавал в европейских и американских университетах.

Политик в 2014 и 2015 годах попадал в рейтинг "Top Economic Thinkers" от украинского Forbes.

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К слову, именно Милованов организовал недельное обучение от Киевской школы экономики для депутатов "Слуги народа" в Трускавце. Он убеждал, что это обучение не имеет политического контекста и даже признался, что на президентских выборах голосовал за Петра Порошенко.

Оксана Маркарова

42-летняя Оксана Маркарова – чиновница правительства Гройсмана, которая осталась на своей должности после назначения нового Кабмина во главе с Гончаруком. Она стала министром финансов 22 ноября 2018 года, а 29 августа 2019 года новоизбранная Рада переназначила ее на эту должность.

Маркарова родом из Ровно, а диплом магистра по экологии получила в Киево-Могилянской Академии. Также чиновница училась в Университете Индианы в США, где получила степень магистра в области международных публичных финансов и торговли.



Оксана Маркарова

До прихода на государственную службу проходила практику во Всемирном банке в Вашингтоне и возглавляла инвестиционную группу ИВС.

В Министерство финансов пришла в 2015 году, когда его возглавляла Наталья Яресько. В апреле 2016 года Маркарова стала первым заместителем министра финансов Александра Данилюка, который сейчас является одним из основных людей команды Зеленского и секретарем СНБО. После отставки Данилюка в 2018-м стала исполняющей обязанности министра финансов, а в ноябре официально возглавила Минфин.

После назначения на должность в новое правительство чиновница поблагодарила экс-премьера Гройсмана и его Кабмин за работу. Она также подчеркнула, что продолжает служить Украине на посту министра финансов.

Украина полностью входит сегодня в новый политический цикл, который должен стать годами успеха и ускорение экономического роста. И все мы должны для этого сделать все, что мы можем, там где мы будем, с теми возможностями, которые получим,

– заявила Маркарова.

Алексей Оржель

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины возглавил 35-летний Алексей Оржель. Он также прошел в Раду в списке "Слуги народа", но сложил депутатский мандат после назначения в правительство.



Алексей Оржель

Оржель – киевлянин. Образование получил в Институте энергосбережения и энергоменеджмента Киевского политехнического института. К тому же, чиновник – активный защитник природы и часто пишет об экологии и защите окружающей среды.

В сфере энергетики работает давно. Так, с 2006 по 2014 год Оржель работал в Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики на должности руководителя отдела комбинированного производства тепловой и электрической энергии.

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В 2014 году покинул госслужбу и возглавил Украинскую ассоциацию возобновляемой энергетики. Однако, уже в 2016 году вошел в состав общественного совета при Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Оржель является экспертом в сфере топливно-энергетического комплекса и был руководителем сектора "Энергетика" офиса BRDO, который возглавлял новоназначенный премьер-министр Алексей Гончарук.

Владислав Криклий

Новоизбранный министр инфраструктуры достаточно молодой – ему только 32. Однако, это не помешало ему приобрести немалый опыт в государственной службе.

Криклий – родом из Киева. Окончил факультет финансов Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко. Является кандидатом экономических наук.

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Профессиональную карьеру действующий министр начал в частном секторе – работал в КБ "Интербанк", инвестиционной компании "Аструм инвестиционный менеджмент" и компании Tickets.ua, занимающейся продажей билетов.



Владислав Криклий

В 2014-2015 годах стал советником министра внутренних дел Арсена Авакова по вопросам внедрения информационных технологий. Впоследствии его назначили заместителем начальника Департамента ГАИ МВД Украины и председателем Главного сервисного центра МВД Украины.

На этом посту Криклий проработал 3,5 года до избрания народным депутатом от "Слуги народа". После назначения министром сложил мандат.

Я выбрал для себя группу инфраструктуры, потому что это фундамент для развития государства. Нечего говорить, что мы аграрная страна. Да, у нас невероятные возможности в сельском хозяйстве. Но мы еще не реализовали своего потенциала в части инфраструктуры. Мы можем стать транспортным хабом для Европы и Азии,

– говорил он.

Приоритетами в работе называет строительство дорог и развитие авиационного сообщения внутри Украины.

Алена Бабак

49-летняя Алена Бабак возглавила вновь созданное Министерство развития общин и территорий Украины. До этого существовало Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, которое ликвидировали.

Чиновница родом из Кривого Рода. По образованию Бабак филолог – закончила Киевский педагогический институт иностранных языков по специальности "Иностранные языки". Также получила MBA в Old Dominion University (штат Вирджиния, США) по специальности "Бизнес администрирование" и специализации "финансы".



Алена Бабак

Новоназначенная министр является директором и соучредителем ООО "Институт местного развития", который сотрудничает с неправительственными организациями в сфере реформирования сектора ЖКХ и энергосбережения.

В большую политику Бабак ушла в 2014 году. Тогда она стала народным депутатом от "Самопомочи", и прошла в парламент под восьмым номером в партийном списке. В Раде Сурок стала заместителем председателя Комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства.

К слову, в марте 2017 года она хотела сложить мандат депутата Верховной Рады, однако тогда парламент за это так и не проголосовал.

Анна Новосад

Министерство образования и науки в новом правительстве возглавила 29-летняя Анна Новосад.

Новосад родом из Винницкой области. Училась в Украинском гуманитарном лицее при КНУ имени Тараса Шевченко, и на политологии в Киево-Могилянской академии". В 2013 году получила степень магистра европейских студий в Университете Маастрихта (Нидерланды).

Действующая министр много стажировалась за рубежом в аналитических центрах Испании, Чехии и была участницей украинско-канадской парламентской программы.



Анна Новосад

В Министерстве образования начала работу сразу после Майдана на должности советника тогдашнего министра Сергея Квита. Впоследствии возглавила управление международного сотрудничества и европейской интеграции МОН Украины. В декабре 2017 года стала гендиректором директората стратегического планирования и европейской интеграции министерства.

В Верховную Раду ІХ созыва прошла по списку "Слуги народа" под 50 номером. Во время кампании убеждала, что одна из задач политсилы – продолжить уже начатую реформу среднего образования "Новая украинская школа", реформировать профобразование и высшее образование.

Новая Украинская Школа продолжит быть приоритетом и этого Правительства. Я лично настроена на тесное сотрудничество со всеми агентами изменений, которые последние 2 года делали изменения в школе возможными. Кроме того, совместно с Комитетом по вопросам образования, науки и инноваций наработаем и представим план изменений в подходах к управлению и финансированию в высшем образовании и науке,

– убеждает Новосад.

В первую очередь на посту планирует начать работу с проектом Госбюджета на 2020 год и подготовкой проекта Закона Украины "О среднем образовании".

Заметим, предыдущая министр образования Лилия Гриневич рассказала, что Новосад — человек, который в течение последних лет была неотъемлемой частью команды МОН и имеет очень профессиональный подход к вопросам образования.

Зоряна Скалецкая

Министерство здравоохранения возглавила 39-летняя Зоряна Скалецкая. Она заменила на посту реформатора Ульяну Супрун.

Скалецкая родилась во Львове. Закончила Киево-Могилянскую академию и получила степень доктора правовых наук в университете Марии Кюри в Люблине (Польша). Также преподает в школе здравоохранения Киево-Могилянки курсы "правовое регулирование здравоохранения" и "основы медицинского права".



Зоряна Скалецкая

Скалецкая является председателем правления Украинской медико-правовой ассоциации, член Всемирной ассоциации медицинского права и директором общественной организации Форум здоровье. После Революции Достоинства действующая глава Минздрава работала експертом по вопросам медицинской реформы в Реанимационном пакете реформ.

Скалецкая критиковала и необъективно относилась к медицинской реформе Супрун и международным закупкам, рассказывали ее коллеги.

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На должность министра здравоохранения в новом правительстве Гончарука ее посоветовал бывший владелец клиники "Борис", нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий. Собеседование на должность министра прошла у Зеленского в день назначения утром 29 августа. Все из-за того, что президент отклонил кандидатуру Максима Степанова.

Цель, выбран Минздрав – мы должны максимально перевести всю документацию в электронную форму и пациент должен максимально коммуницировать с врачом первичной помощи. Предполагается, что в будущем семейный врач должен сам осуществлять мониторинг заболеваемости у людей, которые к нему прикреплены. Но пока не заработала система первичной помощи, как на меня, это преждевременно – отмена этих документов. Это можно сделать другим способом,

– говорила Скалецкая.

К слову, Скалецкая была замужем за народным депутатом VII созыва Верховной Рады от БПП Александром Черненко. Он активно критиковал политику Зеленского и хотел запретить показ сериала "Слуга народа" перед президентскими выборами.

Владимир Бородянский

45-летний Владимир Бородянский стал главой Министерства молодежи и спорта. Ведомство будет создано на базе министерств культуры, молодежи и спорта, информационной политики.

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Бородянский – родом со Львовщины. Окончил финансово-экономический факультет по специальности "Финансы и кредит" Киевского национального экономического университета.



Владимир Бородянский

Последние 20 лет жизни действующий министр работает в СМИ. Медийную карьеру начал еще в 1998 году, когда стал коммерческим директором газеты "Московский комсомолец в Украине". Впоследствии занимался бизнес-проектами: "Новый канал", "Наше радио", "Московский комсомолец в Украине" и возглавлял правления телеканала СТБ.

Коллеги Бородянского рассказывают, что работа на телеканале Пинчука была одним из главных дел его жизни. Тем не менее, в 2018 году ушел с поста в СТБ и StarLightMedia. А уже 29 июля 2019 года президент Зеленский назначил Бородянского своим внештатным советником по гуманитарным вопросам.

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Бороднянский имеет хорошие отношения со всеми руководителями ведущих украинских телеканалов.

Бородянский считает проблемой то, что олигархи имеют возможность влиять и манипулировать общественным мнением. Поэтому СМИ в Украине должны быть экономически независимыми.

Я считаю, что российский продукт должен быть запрещен. Если вы хотите построить сильную независимую украинскую державу, у нас должен быть ответ, как мы это строим и информационная политика – часть ответа,

– отмечает министр.

Юлия Соколовская

Министерство социальной политики возглавила 34-летняя Юлия Соколовская.

Чиновница – родом из Винницкой области. Окончила Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана по специальности "Учет и аудит" и Национальную академию государственного управления при президенте Украины.



Юлия Соколовская

После Революции Достоинства Соколовская стала директором одного из департаментов Минэкономики, а в 2015 году перешла в министерство финансов, где возглавляла департамент расходов бюджета социальной сферы.

Впоследствии действующая министр начала работать в проектах USAID. Там она занималась внедрением реформы здравоохранения, отвечала за анализ сети больниц и внедрение электронной системы здравоохранения.

Отметим, Соколовская преподавала на тренингах для депутатов от "Слуги народа" в Трускавце по приглашению Тимофея Милованова.

Арсен Аваков

Едва ли не самым скандальным является решение правительства оставить 55-летнего Арсена Авакова на должности министра внутренних дел. Из-за этого вечером 28 августа украинцы устроили под Офисом Президента протест против чиновника. Они требовали от Зеленского не назначать Авакова в новое правительство.

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В серьезную политику Аваков пришел в начале 2000-х. Сначала был членом исполкома Харьковского горсовета, а после Оранжевой революции в 2004 году возглавил Харьковскую ОГА. Также в 2010 году баллотировался в мэры Харькова, но проиграл Геннадию Кернесу.



Арсен Аваков

Биография Авакова содержит немало спорных моментов. В январе 2012 против него возбуждают уголовное дело по статье "превышение власти и служебных полномочий". Тогда чиновник сбежал в Италию и его объявили в международный розыск. В 2012 году вернулся в Украину.

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В том же году Аваков стал нардепом Верховной Рады VII созыва от блока "Батькивщина". После кровавых расстрелов во время Революции Достоинства в конце зимы 2014 года его назначили министром внутренних дел в правительстве Арсения Яценюка. Сохранил пост Аваков и в правительстве Владимира Гройсмана.

Работа Авакова в МВД связана со многими скандалами. Украинцы до сих пор не могут простить ему провал реформы правоохранительных органов, бездействие и игнорирование важных дел, среди которых убийства активистов: Екатерины Гандзюк, журналиста Павла Шеремета, правозащитницы Ирины Ноздровской, а еще – смерти украинского националиста Саши Белого и убийства 5-летнего Кирилла Тлявова полицейскими.

Провалы Авакова на должности министра внутренних дел / Инфографика 24 канала

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Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что решение оставить Авакова в новом правительстве было одним из самых сложных. Однако, главе МВД четко "обозначили красные линии", за которые нельзя переступать.

Президент Зеленский объяснял, что поддерживает появление новых лиц в Кабинете министров, но пока нет человека, который может заниматься вопросами безопасности, и который был бы не с нынешней правоохранительной системы. Поэтому Аваков остается министром.

Оксана Коляда

Министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины стала Оксана Коляда.

38-летняя чиновница родом из Хмельницкой области. Закончила Львовский государственный университет внутренних дел по специальности "Правоведение" и получила диплом магистра. А еще в 2013 году получила сертификат тренингового проекта "Женщина в полиции".



Оксана Коляда

Коляда – военный офицер, полковник запаса, участник боевых действий на Донбассе. 12 лет проработала в Министерстве внутренних дел. Там прошла путь от старшего инспектора до первого заместителя начальника департамента по связям с общественностью.

К слову, именно действующая министр является вдохновительницей создания первых в истории Украины курсов для обучения военных корреспондентов, которые работают в зоне боевых действий. Во время работы на Востоке координировала работу журналистов, организовывала прямые включения и работала непосредственно на передовой.

В 2017 году три месяца занимала пост заместителя командующего АТО. А в марте 2019 года получила должность заместителя министра по делам ветеранов Ирины Фриз.

Коляда активно привлекает внимание к проблемам ветеранов, организовывает круглые столы, волонтерские форумы и конференции. Министр входила в группу, занимавшуюся созданием Министерства по делам ветеранов.

В министерстве Коляда планирует:

Открыть военные госпитали для ветеранов;

Разработать программу патриотического воспитания, образовательные программы для ветеранов, методические наработки по российско-украинской войне;

Завершить процесс определения и расчета специфических медицинских услуг для ветеранов;

Создать единый реестр и запустить проект "Е-ветеран".

Забота о ветеранах должна длиться не год, не два, она должно длиться десятилетия. У Украины свой путь – это обеспечение медицинской помощью, реабилитацией, предоставлением удобных сервисов. Мы должны поддерживать обучение ветеранов, бизнес, должны достойно чествовать наших героев, как живых, так и тех, кто отдал жизнь за Украину,

– отмечает Коляда.

Вадим Пристайко

Министерство иностранных дел вместо Павла Климкина возглавил 49-летний Вадим Пристайко.

Пристайко родом из Одесской области. Получил диплом специалиста по информационным технологиям, с отличием окончив Киевский политехнический институт. Также окончил Украинскую академию внешней торговли, где получил степень магистра.

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В разные годы Пристайко занимал такие должности в МИД: консула Генконсульства Украины в Сиднее, Австралии, советника по политическим вопросам в делах Украины в Канаде, заместитель руководителя миссии Посольства Украины в США, чрезвычайного и полномочного Посла Украины в Канаде, главы миссии Украины при НАТО и тому подобное.



Вадим Пристайко

В 2014 году стал первым заместителем министра, а также руководителем аппарата МИД в команде Павла Климкина.

22 мая президент Владимир Зеленский назначил Вадима Пристайко на пост заместителя главы Администрации Президента (теперь Офис Президента).

По словам Климкина, он считает Пристайко профессиональным дипломатом и предлагал его кандидатуру Зеленскому для работы на внешнеполитическом направлении.

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Назначение Пристайко заместителем главы ОПУ вызвало однозначное одобрение международных партнеров, для которых важно сохранение курса Украины на ЕС и НАТО.

Своими приоритетами в работе называет продолжение курса на интеграцию в НАТО и ЕС, восстановление мира на Донбассе и возвращение аннексированного Крыма.

Андрей Загороднюк

Одно из важнейших ведомств – Министерство обороны возглавил 42-летний Андрей Загороднюк. Он является членом наблюдательного совета "Укроборонпрома" и внештатным советником Владимира Зеленского.



Андрей Загороднюк

Чиновник родом из Киева. Имеет диплом с отличием Оксфордского университета и диплом права Киевского национального университета. После учебы работал на руководящих должностях в горно-добывающей и производственной отраслях, гендиректором финансового агентства "Гелвекс", в нефтегазовом "Концерне Надра" и в фирме "Ай Ди Эм" (ныне Discovery Drilling Equipment).

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В 2015-2017 годах возглавил Управление реформ Министерства обороны Украины.

С начала российской агрессии на Донбассе в 2014 году является активным общественным активистом, волонтер Вооруженных сил Украины. В частности, возглавляемая Загороднюком компания поставляла украинским бойцам на Восток буржуйки и машины скорой помощи, которые делали из бронированных инкассаторских машин.

Чрезвычайно важно понимать, что армия зависит от воли гражданского общества, а не наоборот. Поэтому общество не должно ждать, пока армия изменится и будет готова его защищать. Задача общества – консолидироваться и задать необходимую траекторию для таких изменений. Так происходит во всех, без исключения, странах НАТО; так должно быть у нас,

– подчеркивает Загороднюк.

Он хочет внедрить в Минобороны стандарты гражданского контроля над Вооруженными силами в полной совместимости со стандартами НАТО.

Денис Малюська

Министром юстиции в новом Кабмине стал 37-летний Денис Малюська. Он прошел в Верховную Раду IX созыва от партии "Слуга народа", но уже сложил мандат.

Малюська родом из Хмельницкой области. Он окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "правоведение". Впоследствии учился в Лондонском университете, где получил академическую степень "Магистр права LLM".

Карьеру действующий министр начал еще в студенческие годы. Он работал в юридических фирмах и адвокатском объединении, работает в Офисе эффективного управления (BRDO), является консультантом Группы Всемирного банка.



Денис Малюська

Политическая карьера Малюськи началась в 2019 году, когда он участвовал в досрочных парламентских выборах в составе президентской партии. После похода в политику вышел из бизнеса.

К слову, в BRDO Малюська вместе с Алексеем Оржелем работали под руководством действующего премьера Алексея Гончарука.

Министр юстиции утверждает, что законы Украины, которые разрабатывались на основе советских, должны быть изменены. Они тормозят не только экономическое развитие страны, но и культурное. Также считает проблемой хаотичность и бессистемность украинских реформ, которые не позволяют активно развиваться стране.

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