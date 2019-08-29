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      Продолжит ли Гончарук реформы Гройсмана и что о новом премьере говорят эксперты

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      Гончарук – новий премьер-министр: что говорят о нем в Офисе Президента
      Алексей Гончарук / Инфографика 24 канала

      Парламент 290 голосами "за" поддержал кандидатуру Алексея Гончарука на должность премьер-министра. Поэтому в ближайшее время правительством будет руководить самый молодой в истории Украины премьер, которому исполнилось 35 лет. Ранее самым молодым был его предшественник Владимир Гройсман. Продолжит ли Гончарук реформы своего предшественника и что о нем рассказывают знакомые – в материале 24 канала.

      Молодой и амбициозный

      В политике будущий премьер "засветился" после Революции Достоинства. В 2014 году он возглавил список партии "Сила людей". Правда, тогда политическая партия не прошла в парламент. Однако Алексея пригласил к себе работать советником на общественных началах тогдашний министр экологии Игорь Шевченко. Сотрудничество длилось недолго. В 2015 году Гончарук стал руководителем офиса аналитического центра BBDO – Офиса эффективного регулирования. С июня этого года Алексей Гончарук работал заместителем главы Офиса Президента Украины по экономическим вопросам.

      Важно: Алексей Гончарук – биография вероятного премьер-министра Украины

      Характеризуя Алексея Гончарука, политический эксперт Михаил Чаплыга говорит – он порядочный человек.

      Олексій Гончарук, глава Уряду, прем’єр-міністр
      От Гончарука потребуют быстрых изменений / Фото пресс-службы Офиса Президента

      Он не будет брать взятки и не будет решать вопросы за деньги. Он прагматичен, рационален и в чем-то циничен. Это плюс. Он может принять решение, с которым я лично не буду соглашаться и буду ругаться, но он его примет не из-за денег, а потому, что в его философии именно так правильно,
      – рассказывает Чаплыга.

      В то же время, политический эксперт отмечает, что идеологически Гончарук – больше либерал. Он за то, чтобы открыть внешние шлюзы: максимально все приватизировать, запустить рынок земли и тому подобное.

      Мнения: Новое правительство: какой путь стоит выбрать "Слуге народа"

      Если речь идет о зависимости от внешних владельцев наших долгов, мы же все понимаем, что мы не являемся субъектами, потому что у нас есть влияние США, Европы, большого капитала и других, это либеральный подход и он является его частью. Но Гончарук будет принимать решения, которые будут диктоваться его убеждениями,
      – подчеркивает Чаплыга.

      Реформы и порядок

      Сейчас в Украине есть большой запрос на реформы. По данным опроса фонда "Демократические инициативы", впервые с 2015 года большинство украинцев верят в реформы. Более 60% опрошенных возлагают свои надежды на президента Владимира Зеленского. Вместе с тем, общество ждет реформ не столько от премьера, который будет технической фигурой, сколько от президента.

      Кстати: Аваков остается в правительстве, – Кошкина

      Что касается продолжения курса Гройсмана, то говорить о реформах при его премьерстве, в прикладном плане, вообще не приходится. Это была достаточно противоречивая политика, к которой было немало замечаний,
      – считает политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.

      По его убеждению, нельзя говорить, что предыдущий состав Кабмина был реформаторским и имел четкое видение что и как нужно делать. В основном они реагировали на тактические вызовы.

      Олесій Гончарук, новий прем’єр-міністр
      Гончарук в политике уже не один год / Фото из Facebook Гончарука

      Что касается нового премьера, то здесь все зависит от того, как президент и его команда видят свои задачи. В зависимости от этого будет действовать и Кабмин.

      Уже сейчас можно говорить о вероятном конфликте между главой Офиса Президента и главой правительства. Поскольку Богдан видит себя основным игроком, который хочет контролировать все процессы,
      – добавляет Андрей Миселюк.

      Правда, при разных президентах и премьерах существовали конфликты между главой бывшей Администрации президента и премьером.

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      Ну и в пользу Алексея Гончарука свидетельствует тот факт, что он не знаком с теми, кого в Украине принято называть олигархами. Поэтому, есть надежда – он будет отстаивать интересы страны, а не конкретного олигархического клана.

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      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Публикации Статьи Новое Правительство Кабинет Министров Украины Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Алексей Гончарук Андрей Богдан Офіс Президента
      Источник: 24 канал
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