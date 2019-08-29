Чи продовжить Гончарук реформи Гройсмана та що про нового прем’єра говорять експерти

Верховна Рада 290 голосами "за" підтримала кандидатуру Олексія Гончарука на посаду прем’єр-міністра. Тож найближчим часом урядом керуватиме наймолодший в історії України прем’єр, якому виповнилось 35 років. До цього наймолодшим був його попередник – Володимир Гройсман. Чи продовжить новий прем’єр реформи свого попередника та що про нього розповідають знайомі – в матеріалі 24 каналу.

Молодий та амбітний

В політиці майбутній прем’єр "засвітився" після Революції Гідності. В 2014 році він очолив список партії "Сила людей". Щоправда, тоді політична партія не пройшла до парламенту. Проте Олексія запросив до себе працювати радником на громадських засадах тодішній міністр екології Ігор Шевченко. Співпраця тривала недовго. В 2015 році Гончарук став керівником офісу аналітичного центру BBDO – Офісу ефективного регулювання. З червня цього року Олексій Гончарук працював заступником голови Офісу Президента України з економічних питань.

Важливо: Олексій Гончарук – біографія ймовірного прем'єр-міністра України

Характеризуючи Олексія Гончарука, політичний експерт Михайло Чаплига говорить – він порядна людина.



Від Гончарука вимагатимуть швидких змін / Фото прес-служби Офісу Президента

Він не братиме хабарі й не вирішуватиме питання за гроші. Він прагматичний, раціональний і в чомусь цинічний. Це плюс. Він може прийняти рішення з яким я особисто не погоджуватимусь і сваритимусь, але він його ухвалить не через гроші, а тому, що в його філософії саме так правильно,

– розповідає Чаплига.

Водночас, політичний експерт зазначає, що ідеологічно Гончарук – більше ліберал. Він за те, щоб відкривати зовнішні шлюзи: максимально все приватизувати, запустити ринок землі тощо.

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Якщо йдеться про залежність від зовнішніх власників наших боргів, ми ж всі розуміємо, що ми не є суб’єктами, бо у нас є вплив США, Європи, великого капіталу та інших, це ліберальний підхід і він є його частиною. Але Гончарук ухвалюватиме рішення, які диктуватимуться його переконаннями,

– наголошує Чаплига.

Реформи і порядок

Зараз в Україні є великий запит на реформи. За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи", вперше з 2015 року більшість українців вірять в реформи. Понад 60% опитаних покладають свої сподівання на президента Володимира Зеленського. Водночас, суспільство чекає реформ не стільки від прем’єра, який буде технічною фігурою, скільки від президента.

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Щодо продовження курсу Гройсмана, то казати про реформи за його прем’єрства, в прикладному плані, взагалі не доводиться. Це була достатньо суперечлива політика до якої було чимало зауважень,

– вважає політолог, директор Інституту соціально-політичного проектування "Діалог" Андрій Миселюк.

На його переконання, не можна говорити, що попередній склад Кабміну був реформаторським і мав чітке бачення що і як потрібно робити. Здебільшого вони реагували на тактичні виклики.



Гончарук в політиці вже не один рік / Фото з Facebook Гончарука

Щодо нового прем’єра, то тут все залежить від того, як президент та його команда бачать свої завдання. В залежності від цього діятиме й Кабмін.

Вже зараз можна говорити про вірогідний конфлікт між главою Офіса Президента та очільником уряду. Оскільки Богдан бачить себе основним гравцем, який хоче контролювати всі процеси,

– додає Андрій Миселюк.

Щоправда, за різних президентів та прем’єрів існували конфлікти між головою колишньої Адміністрації президента та прем’єром.

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Ну і на користь Олексія Гончарука свідчить той факт, що він не знайомий з тими, кого в Україні заведено називати олігархами. Тож, маємо сподівання – він відстоюватиме інтереси країни, а не конкретного олігархічного клану.