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      Чего ждать от главы МИД Пристайко: эксперт о будущей деятельности

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      Вадим Пристайко может возглавить МИД
      Вадим Пристайко может возглавить МИД / ukrinform

      Вадима Пристайко назначили министром иностранных дел. Ранее он был заместителем министра иностранных дел, послом Украины в Канаде, а также возглавлял миссию Украины при НАТО. Каковы его преимущества и чего стоит ожидать от работы на этой должности?

      Как отметил в комментарии 24 каналу политический эксперт Виктор Каспрук, основное преимущество Пристайко – то, что он профессиональный дипломат. И такие люди могут со временем играть положительную роль в команде Зеленского.

      Читайте также: Зеленский внес в Раду кандидатуру Пристайко на пост главы МИД

      Однако, сможет ли Пристайко на этой высокой должности иметь значительное влияние без "подсказок" сверху – открытый вопрос. Пока также неизвестно, какие изменения произойдут в самом Министерстве иностранных дел.

      Я думаю, мы сможем делать первые более точные прогнозы относительно работы нового главы МИД уже в первой-второй декаде сентября. Сейчас это – лишь предположение,
      – пояснил эксперт.

      В то же время, по его словам, определенный позитив работы новой команды в этом векторе уже можно наблюдать. Так, побывав в Канаде, Зеленский решил не заменять посла Андрея Шевченко. Это – правильно прежде всего учитывая то, что в таких ключевых странах как США, Канада, или ведущие страны Евросоюза нельзя резко менять представителей Украины.

      Подробнее с биографией Вадима Пристайко вы можете ознакомиться по ссылке.

      blog_ava
      Рада изменила порядок освещения своей работы и закрыла сессию
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      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Вадим Пристайко МИД Украины
      Источник: 24 канал
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