Чого чекати від очільника МЗС Пристайка: експерт про майбутню діяльність

Вадима Пристайка назначили міністром закордонних справ. Раніше він був заступником міністра закордонних справ, послом України в Канаді, а також очолював місію України при НАТО. Які його переваги і чого варто очікувати від роботи на цій посаді?

Як зазначив у коментарі 24 каналу політичний експерт Віктор Каспрук, основна перевага Пристайка – те, що він професійний дипломат. І такі люди можуть з часом відігравати позитивну роль у команді Зеленського.

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Проте, чи зможе Пристайко на цій високій посаді мати значний вплив без "підказок" згори – відкрите питання. Наразі також невідомо, які зміни відбудуться у самому Міністерстві закордонних справ.

Я думаю, ми зможемо робити перші більш точні прогнози щодо роботи нового глави МЗС уже в першій-другій декаді вересня. Зараз це – лише припущення,

– пояснив експерт.

Водночас, за його словами, певний позитив роботи нової команди в цьому векторі уже можна спостерігати. Так, побувавши в Канаді, Зеленський вирішив не замінювати посла Андрія Шевченка. Це – правильно передусім з огляду на те, що у таких ключових країнах як США, Канада, чи провідні країни Євросоюзу не можна різко змінювати представників України.

Детальніше з біографією Вадима Пристайка ви можете ознайомитися за посиланням.