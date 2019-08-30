07:31
30 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путінське морозиво для Ердогана. Як дід Пиня порушує правила
      Вєсті Кремля
      22:02, 28 серпня
      Вєсті.UA: Які плани у Зеленського на Добкіна. Навіщо Шуфричу комітет свободи слова
      Вєсті.UA
      20:05, 28 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

      Чого чекати від очільника МЗС Пристайка: експерт про майбутню діяльність

      57 Читать новость на русском
      Вадим Пристайко може очолити МЗС
      Вадим Пристайко може очолити МЗС / ukrinform

      Вадима Пристайка назначили міністром закордонних справ. Раніше він був заступником міністра закордонних справ, послом України в Канаді, а також очолював місію України при НАТО. Які його переваги і чого варто очікувати від роботи на цій посаді?

      Як зазначив у коментарі 24 каналу політичний експерт Віктор Каспрук, основна перевага Пристайка – те, що він професійний дипломат. І такі люди можуть з часом відігравати позитивну роль у команді Зеленського. 

      Читайте також: Зеленський вніс в Раду кандидатуру Пристайка на посаду голови МЗС

      Проте, чи зможе Пристайко на цій високій посаді мати значний вплив без "підказок" згори – відкрите питання. Наразі також невідомо, які зміни відбудуться у самому Міністерстві закордонних справ. 

      Я думаю, ми зможемо робити перші більш точні прогнози щодо роботи нового глави МЗС уже в першій-другій декаді вересня. Зараз це – лише припущення,
      – пояснив експерт.

      Водночас, за його словами, певний позитив роботи нової команди в цьому векторі уже можна спостерігати. Так, побувавши в Канаді, Зеленський вирішив не замінювати посла Андрія Шевченка. Це – правильно передусім з огляду на те, що у таких ключових країнах як США, Канада, чи провідні країни Євросоюзу не можна різко змінювати представників України.

      Детальніше з біографією Вадима Пристайка ви можете ознайомитися за посиланням.

      blog_ava
      Коли ВР остаточно проголосує за зняття депутатської недоторканності: прогноз від "Слуги народу"
      сьогодні
      3620
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України МЗС України Вадим Пристайко
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Олексій Гончарук – що треба знати про прем'єр-міністра України
      29 серпня , 17:47 Олексій Гончарук – що треба знати про прем'єр-міністра України
      29344
      Росіяни махали рукою та посміхалися перед обстрілом: шокуючі спогади про Іловайську трагедію
      сьогодні , 03:00 Росіяни махали рукою та посміхалися перед обстрілом: шокуючі спогади про Іловайську трагедію
      Віталій Дейнега 554
      Олексій Оржель: що відомо про нового головного енергетика України
      сьогодні , 01:01 Олексій Оржель: що відомо про нового головного енергетика України
      657
      Руслан Рябошапка: з НАЗК в крісло Генпрокурора
      сьогодні , 00:32 Руслан Рябошапка: з НАЗК в крісло Генпрокурора
      Наталя Боднар 8241
      Хто такий Вадим Пристайко: що відомо про нового очільника МЗС
      сьогодні , 00:02 Хто такий Вадим Пристайко: що відомо про нового очільника МЗС
      7332
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук