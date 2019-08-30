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      Глава Министерства культуры, молодежи и спорта представил свою команду: список

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      Владимир Бородянский представил свою команду
      Владимир Бородянский представил свою команду / telekritika.ua

      Верховная Рада назначила Владимира Бородянского главой Министерства молодежи и спорта. Министерство будет создано на базе министерств культуры, молодежи и спорта, информационной политики. Бородянский представил часть своей команды.

      Владимир Бородянский на Facebook опубликовал направления разработки гуманитарной политики Украины и их руководителей.

      Интересно: Владимир Бородянский: кто такой глава Министерства культуры, молодежи и спорта

      Направления и координаторы разработки гуманитарной политики Украины:

      • Музеи и заповедники – Мария Задорожня;
      • Спорт – Владимир Шумилин;
      • Кино – Виктория Ярмощук;
      • Медиа и информационная безопасность – Федор Гречанинов;
      • Театр – Андрей Палатный;
      • Музыка – Галина Григоренко;
      • Туризм – Павел Корниенко;
      • Благотворительность и волонтерство – Валерия Татарчук;
      • Книги и издательская индустрия – Антон Мартынов;
      • Гуманитарная и информационная политика временно оккупированных территорий – Александра Дворецкая.

      Владимир Бородянский отметил, что команда еще ищет координатора направления "Религия".

      Сейчас все наши координаторы направлений сочетают работу над разработкой гуманитарной политики и свое персональное место работы, и работают с нами как активные представители своих сфер, неоспоримые эксперты, и люди, которым просто не безразлично как будет развиваться гуманитарная сфера в Украине,
      – добавил он.

      Глава Министерства молодежи и спорта отметил, что еще работают сервисы, которые обеспечивают следующие направления: координация рабочих групп, центр аналитики, в задачи которого входит аудит текущего состояния (юридическая поддержка, финансы, социология) и коммуникации.

      Обратите внимание: Новая Верховная Рада – самое главное: спикер, коалиция, комитеты

       

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      Теги: Спорт Новости Украины Новости политики Верховная Рада Кабинет Министров Украины Владимир Бородянский Министерство молодежи и спорта
      Источник: 24 канал
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