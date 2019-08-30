Глава Министерства культуры, молодежи и спорта представил свою команду: список

Верховная Рада назначила Владимира Бородянского главой Министерства молодежи и спорта. Министерство будет создано на базе министерств культуры, молодежи и спорта, информационной политики. Бородянский представил часть своей команды.

Владимир Бородянский на Facebook опубликовал направления разработки гуманитарной политики Украины и их руководителей.

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Направления и координаторы разработки гуманитарной политики Украины:

Музеи и заповедники – Мария Задорожня;

Спорт – Владимир Шумилин;

Кино – Виктория Ярмощук;

Медиа и информационная безопасность – Федор Гречанинов;

Театр – Андрей Палатный;

Музыка – Галина Григоренко;

Туризм – Павел Корниенко;

Благотворительность и волонтерство – Валерия Татарчук;

Книги и издательская индустрия – Антон Мартынов;

Гуманитарная и информационная политика временно оккупированных территорий – Александра Дворецкая.

Владимир Бородянский отметил, что команда еще ищет координатора направления "Религия".

Сейчас все наши координаторы направлений сочетают работу над разработкой гуманитарной политики и свое персональное место работы, и работают с нами как активные представители своих сфер, неоспоримые эксперты, и люди, которым просто не безразлично как будет развиваться гуманитарная сфера в Украине,

– добавил он.

Глава Министерства молодежи и спорта отметил, что еще работают сервисы, которые обеспечивают следующие направления: координация рабочих групп, центр аналитики, в задачи которого входит аудит текущего состояния (юридическая поддержка, финансы, социология) и коммуникации.

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