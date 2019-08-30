Глава Міністерства культури, молоді та спорту представив свою команду: список

Верховна Рада призначила Володимира Бородянського главою Міністерства культури молоді та спорту. Міністерство буде створене на базі міністерств культури, молоді та спорту, інформаційної політики. Бородянський представив частину своєї команди.

Володимир Бородянський на Facebook опублікував напрямки розробки гуманітарної політики України та їх керівників.

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Напрямки та координатори розробки гуманітарної політики України:

Музеї та заповідники – Марія Задорожня;

Спорт – Владимир Шумилин;

Кіно – Вікторія Ярмощук;

Медіа та інформаційна безпека – Федор Гречанинов;

Театр – Андрій Палатний;

Музика – Галина Григоренко;

Туризм – Павло Корнієнко;

Благодійність та волонтерство – Валерія Татарчук;

Книги і видавнича індустрія – Антон Мартинов;

Гуманітарна та інформаційна політика тимчасово окупованих територій – Олександра Дворецька.

Володимир Бородянський також зазначив, що команда ще шукає координатора напрямку "Релігія".

Зараз всі наші координатори напрямків поєднують роботу над розробкою гуманітарної політики та своє персональне місце роботи і працюють з нами як активні представники своїх сфер, беззаперечні експерти, та люди, яким просто не байдуже як буде розвиватися гуманітарна сфера в Україні,

– додав він.

Глава Міністерства культури молоді та спорту зазначив, що ще працюють сервіси, які забезпечують наступні напрямки: координація робочих груп, центр аналітики, до завдань якого входить аудит поточного стану (юридична підтримка, фінанси, соціологія) та комунікації.

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