15:09
30 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путінське морозиво для Ердогана. Як дід Пиня порушує правила
      Вєсті Кремля
      22:02, 28 серпня
      Вєсті.UA: Які плани у Зеленського на Добкіна. Навіщо Шуфричу комітет свободи слова
      Вєсті.UA
      20:05, 28 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

      Глава Міністерства культури, молоді та спорту представив свою команду: список

      2848 Читать новость на русском
      Володимир Бородянський представив свою команду
      Володимир Бородянський представив свою команду / telekritika.ua

      Верховна Рада призначила Володимира Бородянського главою Міністерства культури молоді та спорту. Міністерство буде створене на базі міністерств культури, молоді та спорту, інформаційної політики. Бородянський представив частину своєї команди.

      Володимир Бородянський на Facebook опублікував напрямки розробки гуманітарної політики України та їх керівників.

      Цікаво: Володимир Бородянський: хто такий глава Міністерства культури, молоді та спорту

      Напрямки та координатори розробки гуманітарної політики України:

      • Музеї та заповідники – Марія Задорожня;
      • Спорт – Владимир Шумилин;
      • Кіно – Вікторія Ярмощук;
      • Медіа та інформаційна безпека – Федор Гречанинов;
      • Театр – Андрій Палатний;
      • Музика – Галина Григоренко;
      • Туризм – Павло Корнієнко;
      • Благодійність та волонтерство – Валерія Татарчук;
      • Книги і видавнича індустрія – Антон Мартинов;
      • Гуманітарна та інформаційна політика тимчасово окупованих територій – Олександра Дворецька.

      Володимир Бородянський також зазначив, що команда ще шукає координатора напрямку "Релігія".

      Зараз всі наші координатори напрямків поєднують роботу над розробкою гуманітарної політики та своє персональне місце роботи і працюють з нами як активні представники своїх сфер, беззаперечні експерти, та люди, яким просто не байдуже як буде розвиватися гуманітарна сфера в Україні,
      – додав він.

      Глава Міністерства культури молоді та спорту зазначив, що ще працюють сервіси, які забезпечують наступні напрямки: координація робочих груп, центр аналітики, до завдань якого входить аудит поточного стану (юридична підтримка, фінанси, соціологія) та комунікації.

      Зверніть увагу: Нова Верховна Рада – найголовніше: спікер, коаліція, комітети

       

      blog_ava
      Альона Бабак очолила нове Міністерство розвитку громад і територій: що про неї відомо
      сьогодні
      8386
      Теги: Новини України Спорт Кабінет Міністрів України Новини політики Міністерство молоді та спорту Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Россия превращает Крым в радиоактивную зону
      сьогодні , 15:02 Россия превращает Крым в радиоактивную зону
      Злой Одессит 72
      Марш захисників України: як вдалося організувати та уникнути політики
      сьогодні , 14:30 Марш захисників України: як вдалося організувати та уникнути політики
      Віталій Дейнега 223
      Оксана Маркарова: що відомо про одного з двох "старих міністрів"
      сьогодні , 13:30 Оксана Маркарова: що відомо про одного з двох "старих міністрів"
      Яніна Ткачук 9493
      Україна-Австрія: чому дружби не було і хто в цьому винен?
      сьогодні , 13:04 Україна-Австрія: чому дружби не було і хто в цьому винен?
      685
      Шокуючі рішення українських суддів: скільки отримують грошей з податків українців
      сьогодні , 13:00 Шокуючі рішення українських суддів: скільки отримують грошей з податків українців
      Віталій Шабунін 666
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук