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      Новый глава МИД Пристайко озвучил приоритеты внешней политики Украины

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      Пристайко озвучил приоритеты внешней политики Украины
      Пристайко озвучил приоритеты внешней политики Украины / radiosvoboda.org

      Внешнеполитическими приоритетами Украины является восстановление мира на Донбассе, где продолжается российско-украинская война, и возврат аннексированного Крыма. Также государство продолжает курс на интергацию в НАТО и ЕС.

      Такое заявление сделал новый министр иностранных дел Вадим Пристайко во время первого заседания Верховной Рады IX созыва.

      Важно: Пристайко: Мы не можем и не будем вести бесконечные переговоры в различных форматах

      Важнейший наш внешнеполитический приоритет, задача номер один – это восстановление мира на Востоке и деокупация и возвращение Крыма. Приоритеты, объявленные президентом Зеленским, остаются без изменений – ЕС и НАТО. Здесь все достаточно понятно, есть домашняя работа, которую необходимо выполнять, чтобы приблизить наше государство на расстояние одной вытянутой руки, а точнее – одного политического решения,
      – подчеркнул министр.

      Новоизбранный глава МИД отметил, что Украина может использовать во внешней политике опыт, ресурсы ЕС и НАТО.

      "Есть опыт и ресурс членов этих организаций, которые в нашем распоряжении, включая финансовые. Нужно только научиться их эффективно использовать", – добавил министр.

      По словам дипломата, нашей стране нужно достичь мира, ускорить экономическое и социальное развитие, а еще – учиться у иностранных партнеров, которые никогда не забывают о своих энергетических, торговых, транзитных интересах и вопросах безопасности.

      "Мы же видим, как все сложнее дается Европе каждое следующее обновление санкций против России, как "Северный поток-2" постепенно строится, а иностранные лидеры вновь потянулись в Москву с визитами, и больше не чураются пожать руку Путину или даже станцевать с ним", – подытожил Пристайко.

      Кто такой Вадим Пристайко?22 мая президент Владимир Зеленский назначил Вадима Пристайко на пост заместителя главы Администрации Президента (теперь Офис Президента).

      Чиновник имеет опыт работы в украинском дипведомстве. Так в 2012-2014 годах Пристайко работал послом Украины в Канаде. С 2014 года был первым заместителем министра иностранных дел Украины. С 2017 и до сих пор он возглавлял миссию Украины при НАТО. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса.

      Его предшественник, экс-глава МИД Павел Климкин рассказывал, что считает Пристайко профессиональным дипломатом. Поэтому, он предлагал кандидатуру Пристайко президенту Владимиру Зеленскому для работы во внешнеполитическом направлении.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе НАТО Вадим Пристайко Евросоюз МИД Украины Евроинтеграция
      Источник: 24 канал
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