Новий глава МЗС Пристайко озвучив пріоритети зовнішньої політики України

Зовнішньополітичними пріоритетами України є відновлення миру на Донбасі, де триває російсько-українська війна, та повернення анексованого Криму. Також держава продовжує курс на інтергацію до НАТО і ЄС.

Таку заяву зробив новий міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час першого засідання Верховної Ради ІХ скликання.

Важливо: Пристайко: Ми не можемо і не будемо вести нескінченні переговори в різних форматах

Найбільший наш зовнішньополітичний пріоритет, завдання номер один – це відновлення миру на Сході та деокупація й повернення Криму. Пріоритети, оголошені президентом Зеленським, залишаються без змін – ЄС та НАТО. Тут усе досить зрозуміло, є домашня робота, яку необхідно виконувати, щоб наблизити нашу державу на відстань однієї простягнутої руки, а точніше – одного політичного рішення,

– наголосив міністр.

Новообраний глава МЗС зауважив, що Україна може використовувати у зовнішній політиці досвід, ресурси ЄС та НАТО.

"Є досвід і ресурс членів цих організацій, які у нашому розпорядженні, включно з фінансовими. Потрібно тільки навчитись їх ефективно використовувати", – додав міністр.

За словами дипломата, нашій країні потрібно досягти миру, прискорити економічний та соціальний розвиток, а ще – вчитися у закордонних партнерів, які ніколи не забувають про свої енергетичні, торговельні, транзитні інтереси і питаннях безпеки.

"Ми ж бачимо, як все складніше дається Європі кожне наступне оновлення санкцій проти Росії, як "Північний потік-2" поступово будується, а іноземні лідери знову потягнулися в Москву з візитами, і більше не цураються потиснути руку Путіну або навіть станцювати з ним", – підсумував Пристайко.

Хто такий Вадим Пристайко?22 травня президент Володимир Зеленський призначив Вадима Пристайка на пост заступника глави Адміністрації Президента (тепер Офіс Президента).



Чиновник має досвід робити в українському дипвідомстві. Так у 2012-2014 роках Пристайко працював послом України в Канаді. З 2014 року був першим заступником міністра закордонних справ України. З 2017 і досі він очолював місію України при НАТО. Має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу.



Його попередник, екс-глава МЗС Павло Клімкін розповідав, що вважає Пристайка професійним дипломатом. Тому, він пропонував кандидатуру Пристайка президенту Володимиру Зеленському для роботи на зовнішньополітичному напрямку.