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      На Майдане было страшно, сейчас — нет, — Гончарук о своем премьерстве

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      Алексей Гончарук — председатель Кабинета Министров Украины
      Алексей Гончарук — председатель Кабинета Министров Украины / nv.ua

      Новый глава украинского правительства Алексей Гончарук рассказал в речи в Раде о своем участии в событиях на Майдане. Он сравнил свои ощущения тогда и сейчас — когда намерен работать во главе Кабмина.

      "Вчера мне прислали видео с 2013 года, где я на Майдане со своими товарищами эмоционально объясняю отдельным журналистам. Мы тогда пытались поставить палатки и кто-то был против", – рассказал Гончарук.

      Важно! Новым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук

      Гончарук отметил, что и тогда объяснял, что "важно чот-то делать, чтобы страна изменилась". Сейчас ситуация очень похожа.

      "Тогда на вопрос "кто я такой" – ответил: "Я – гражданин Украины". С тех пор ничего не изменилось. Я простой гражданин Украины. Изменилось другое. Тогда на Майдане было страшно. Сейчас – нет. Сейчас в этой стране не страшно. Это главное достижение, которое мы имеем после Майдана", – подчеркнул премьер.

      Новый премьер-министр Алексей Гончарук впервые обратился к украинцам: все главные тезисы речи – в материале 24 канала.

      Коротко про Алексея Гончарука

      Юрист, доктор философии в области права, доцент кафедры финансового и банковского права.

      Работал внештатным советником Министра экологии и природных ресурсов, а затем советником Министра экономразвития и торговли Степана Кубива.

      В 2015 – 2019 годах был председателем независимого экспертно-аналитического центра "Офис эффективного регулирования".

      После президентских выборов 2019 года присоединился к команде Владимира Зеленского.

      С 21 июня 2019 года – член Национального инвестиционного совета Украины и Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

      Алексей Гончарук: подробная биография вероятного кандидата в премьер-министры Украины
      – в материале 24 канала.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Евромайдан
      Источник: 24 канал
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