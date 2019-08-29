Новый премьер-министр Алексей Гончарук впервые обратился к украинцам: главные тезисы

Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук произнес свою первую речь на этой должности. К украинцам новый премьер обратился во время первого заседания Верховной Рады IX созыва.

За кандидатуру Гончарука проголосовали 290 нардепов, до сих пор он был заместителем главы Офиса Президента по вопросам экономического развития и продолжение реформ.

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"В этой стране не страшно"

Новоназначенный премьер вспомнил времена Майдана и отметил – "тогда было страшно, сейчас – нет".

Сейчас в этой стране не страшно – той, которую мы имеем после Майдана. Уже свершившийся факт, что в Украине к власти пришло новое поколение. Вы – самый молодой состав Верховной Рады за всю историю,

– обратился он к нардепам.

При этом Гончарук отметил, что этому правительству будет очень непросто из-за ряда проблем, которые достались в наследство. Среди них "долги, полностью разбитая инфраструктура и коммунальное хозяйство, которое в ужасном состоянии".

"В этом правительстве воровать не будут"

Новый премьер-министр отметил, что при всех этих обстоятельствах в Украине до сих пор процветает коррупция – "и этому нужно положить конец".

"В новом правительстве воровать не будут. Перед этим новым правительством стоит важнейшая задача – экономический рост. Нам нужно расти не по 2-3%, а минимум – по 5-7%. Минимум", – подчеркнул Гончарук.

Политика кредитования и сотрудничество с МВФ

На пути к этому первой задачей он видит рост количества рабочих мест. Для его воплощения Гончарук предлагает следующие шаги:

Дешевые ресурсы;

Дешевое кредитование;

Постоянный диалог с НБУ для снижения кредитных ставок.

Гончарук отметил, что "очень важно изменить отношение к Украине в мире".

"Наш кредитный рейтинг говорит сам за себя. Все эти спекулятивные названия – они оскорбляют, но это результат нашей с вами совместной работы в последние десятилетия. Это нужно изменить", – отметил он.

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Основой для изменений новый премьер называет сотрудничество с международными партнерами и кредиторами.

Через несколько недель в Украине будет миссия МВФ, с которой мы будем вести переговоры по новой 3-4-летней программе сотрудничества с Украиной,

– пояснил политик.

Энергорынки и инфраструктура с приоритетной конкуренцией

"Очень долго в стране большое количество людей считали, что Украину как государство можно использовать для создания для себя конкурентных преимуществ. Мы это прекратим", – сказал Гончарук.

Он подчеркнул, что энергорынки и инфраструктура – "сферы, в который конкуренция должна быть обеспечена приоритетно". По его словам, Украина будет стремиться к интеграции с европейским энергетическим рынком.

Мы знаем, что по плану это должно произойти в 23 году. Это очень долго. Будем делать все для того, чтобы как минимум – не отодвинуть, а как максимум – приблизить эту дату,

– сказал премьер.

Гончарук отметил, что завдкы этом "люди отирмуватимуть в платежках меньшие цифры".

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Коррупция, контрабанда, прожиточный минимум

Среди приоритетных задач нового правительства Гончарук назвал и очистку налоговой от коррупции, и борьбе с контрабандой.

"Как это сделать – мы знаем. Уже есть нормальное взаимодействие между новой пограничной и таможенной службой, полицией, СБУ. Будет еще лучше взаимодействие правительства. К концу года мы забудем о контрабанде как о системном явлении", – подчеркнул он.

В то же время Гончарук назвал нынешний прожиточный минимум "неадекватным" и таким, что "не дает возможности прожить". По его словам, нет никаких причин на то, чтобы не принять все структурные законопроекты уже в этом году.

Полный новый состав Кабинета Министров сформируют в ближайшие дни.

Что известно об Алексее Гончаруке?Это украинский юрист, адвокат, магистр права, доктор философии в отрасли права. В 2001 – 2006 годах учился в Институте права имени Владимира Великого Межрегиональной академии управления персоналом, сейчас является доцентом кафедры финансового и банковского права в этом же заведении. Также окончил Академию государственного управления при Президенте Украины.



К политике приобщился в 2014 году – пытался (безуспешно) попасть в парламент по спискам партии "Сила людей". Работал внештатным советником бывшего министра экологии и природных ресурсов, а впоследствии советником министра экономического развития и торговли Степана Кубива.



В 2015 – 2019 годах был главой независимого экспертно-аналитического центра "Офис эффективного регулирования". Это независимая структура, которую финансирует Европейский Союз. Центр занимается вопросами улучшения условий ведения бизнеса и инвестиционной привлекательности Украины.

После выборов Президента Украины 28 мая стал частью команды Владимира Зеленского. С 21 июня 2019 – член Национального инвестиционного совета Украины и Национального совета по вопросам антикоррупционной политики (это совещательные органы при президенте).

Заметим, ранее претендентами на должность премьер-министра Украины называли, кроме Алексея Гончарука, – Игоря Уманского, Олега Устенко, Андрея Коболева, Юрия Витренко, Владислава Рашкована и даже Александра Данилюка.

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