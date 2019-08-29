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      Гройсман сложил полномочия и произнес речь на первом заседании новой Рады

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      Владимир Гройсман
      Владимир Гройсман / Getty Images

      Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил с речью на первом заседании новоизбранной Верховной Рады 29 августа. Во время речи Гройсман объявил о сложении своих полномочий.

      Полное выступление Гройсмана

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      Согласно Конституции Украины, я как премьер-министр, и правительство складываем свои полномочия перед новоизбранной Верховной Радой.

      Я бы хотел сказать о трех чрезвычайно непростых годах нашей совместной работы, которая была направлена на то, чтобы в каждой украинской общине, семье в конце концов, сделать все то, чтобы люди чувствовали, что изменения происходят.

      Но я также понимаю то, что многое и не удалось сделать. Фактически все то, что мы сделали, сделали это вместе с каждым украинским гражданином. Все наши победы – это наши общие достижения. Все то, что не удалось – это те задачи, которые стоят перед новоизбранной Верховной Радой.

      Сегодня я хочу поблагодарить каждого украинца, коллег из Кабинета Министров за сотрудничество. И хочу пожелать новой Верховной Раде постоянного чувства ответственности. Ведь сегодня в этом зале сконцентрировано большинство, которое способно делать новые быстрые и необходимые изменения.

      Перед нами есть только одна задача: где бы мы ни были, мы все хотим быть гражданами успешной, демократической, развитой страны. Это сегодня, в том числе, и в ваших руках. Поэтому сегодня я хочу пожелать каждому из вас, уважаемые народные депутаты, успехов, успехов новому составу Кабинета Министров, чтобы вы все сделали для того, чтобы открыто смотреть людям в глаза, а Украина стала успешной.

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      Смотрите видео с речью Владимира Гройсмана:

       

      Прем'єр-міністр Гройсман Янукович Азаров історія Кабмін уряд інфографіка

       

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      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Кабинет Министров Украины Владимир Гройсман
      Источник: 24 канал
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