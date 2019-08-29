Гройсман склав повноваження і виголосив промову на першому засідання нової Ради

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман виступив з промовою на першому засідання новообраної Верховної Ради 29 серпня. Під час промови Гройсман оголосив про складання своїх повноважень.

Повна промова Гройсмана

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Відповідно до Конституції України, я як прем’єр-міністр, і уряд складаємо свої повноваження перед новообраною Верховною Радою.

Я б хотів сказати про 3 надзвичайно непрості роки нашої спільної роботи, яка була скерована на те, щоб у кожній українській громаді, родині врешті-решт зробити все те, щоб люди відчували, що зміни відбуваються.

Але я також розумію те, що багато чого і не вдалося зробити. Фактично все те, що ми зробили, зробили це разом з кожним українським громадянином. Всі наші перемоги – це наші спільні надбання. Все те, чого не вдалося – це ті завдання, які стоять перед новообраною Верховною Радою.

Сьогодні я хочу подякувати кожному українцеві, колегам з Кабінету Міністрів за співпрацю. І хочу побажати новій Верховній Раді постійного відчуття відповідальності. Адже сьогодні у цій залі сконцентрована більшість, яка здатна робити нові швидкі і необхідні зміни.

Перед нами є тільки одне завдання: де б ми не були, ми всі хочемо бути громадянами успішної, демократичної, розвинутої країни. Це сьогодні, в тому числі, і у ваших руках. Тому сьогодні я хочу побажати кожному з вас, шановні народні депутати, успіхів, успіхів новому складу Кабінету Міністрів, щоб ви все зробили для того, щоб відкрито дивитися людям в очі, а Україна стала успішною.

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Дивіться відео з промовою Володимира Гройсмана: