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      Гройсман склав повноваження і виголосив промову на першому засідання нової Ради

      626 Читать новость на русском
      Володимир Гройсман
      Володимир Гройсман / Getty Images

      Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман виступив з промовою на першому засідання новообраної Верховної Ради 29 серпня. Під час промови Гройсман оголосив про складання своїх повноважень.

      Повна промова Гройсмана

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      Відповідно до Конституції України, я як прем’єр-міністр, і уряд складаємо свої повноваження перед новообраною Верховною Радою.

      Я б хотів сказати про 3 надзвичайно непрості роки нашої спільної роботи, яка була скерована на те, щоб у кожній українській громаді, родині врешті-решт зробити все те, щоб люди відчували, що зміни відбуваються.

      Але я також розумію те, що багато чого і не вдалося зробити. Фактично все те, що ми зробили, зробили це разом з кожним українським громадянином. Всі наші перемоги – це наші спільні надбання. Все те, чого не вдалося – це ті завдання, які стоять перед новообраною Верховною Радою.

      Сьогодні я хочу подякувати кожному українцеві, колегам з Кабінету Міністрів за співпрацю. І хочу побажати новій Верховній Раді постійного відчуття відповідальності. Адже сьогодні у цій залі сконцентрована більшість, яка здатна робити нові швидкі і необхідні зміни.

      Перед нами є тільки одне завдання: де б ми не були, ми всі хочемо бути громадянами успішної, демократичної, розвинутої країни. Це сьогодні, в тому числі, і у ваших руках. Тому сьогодні я хочу побажати кожному з вас, шановні народні депутати, успіхів, успіхів новому складу Кабінету Міністрів, щоб ви все зробили для того, щоб відкрито дивитися людям в очі, а Україна стала успішною.

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      Дивіться відео з промовою Володимира Гройсмана:

      Прем'єр-міністр Гройсман Янукович Азаров історія Кабмін уряд інфографіка

       

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      Перше засідання Верховної Ради ІХ скликання: онлайн-трансляція
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      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Верховна Рада Володимир Гройсман
      Джерело: 24 канал
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