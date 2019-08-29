Новий прем'єр-міністр Олексій Гончарук вперше звернувся до українців: головні тези

Новообраний прем'єр-міністр України Олексій Гончарук виголосив свою першу промову на цій посаді. До українців новий прем'єр звернувся під час першого засідання Верховної Ради IX скликання.

За кандидатуру Гончарука проголосували 290 нардепів, досі він був заступником глави Офісу Президента з питань економічного розвитку та продовження реформ.

Важливо: Новим прем'єр-міністром України став Олексій Гончарук

"У цій країн не страшно"

Новопризначений прем'єр загадв про часи Майдану і наголосив – "тоді було страшно, зараз – ні".

Зараз у цій країні не страшно – тій, яку ми маємо після майдану. Уже доконаний факт, що в Україні до влади прийшло нове покоління. Ви – наймолодший склад Верховної Ради за всю історію,

– звернувся він до нардепів.

При цьому Гончарук зазначив, що цьому уряду буде дуже непросто через низку проблем, які дастались у спадок. Серед них – "борги, вщент розбита інфраструктура та комунальне господарство, яке у жахливому стані".

"У цьому уряді красти не будуть"

Новий прем'єр-міністр зазначив, що при усіх цих обставинах в Україні досі процвітає корупція – "і цьому потрібно покласти край".

"У новому уряді красти не будуть. Перед цим новим урядом стоїть найважливіше завдання – економічне зростання. Нам потрібно зростати не по 2-3%, а мінімум – по 5-7%. Мінімум", – наголосив Гончарук.

На шляху до цього першим завданням він бачить зростання кількості робочих місць. Для його втілення Гончарук пропонує наступні кроки:

Дешеві ресурси;

Дешеве кредитування;

Постійний діалог із НБУ для зниження кредитних ставок.

Гончарук наголосив, що "дуже важливо змнити ставлення до України у світі".

"Наш кредитний рейтинг говорить сам за себе. Усі ці спекулятивні назви – вони ображають, але це результат нашої з вами спільної роботи в останні десятиліття. Це потрібно змінити", – зазначив він.

Основою для змін новий прем'єр називає співпрацю із міжнародними партнерами та кредиторами.

За декілька тижнів в Україні буде місія МВФ, з якою ми будемо вести переговори щодо нової 3-4-річної програми з співпраці з Україною,

– пояснив політик.

Енергоринки та інфраструктура із пріотитетною конкуренцією

"Дуже довго в країні велика кількість людей вважали, що Україну як державу можна використовувати для створення для себе конкурентних переваг. Ми це припинимо", – сказав Гончарук.

Він наголосив, що енергоринки та інфраструктура – "сфери, у який конкуренція має бути забезпечена пріоритетно". За його словами, Україна буде прагнути до інтеграції з європейським енергетичним ринком.

Ми знаємо, що за планом це має відбутися у 23 році. Це дуже довго. Будемо робити все для того, щоб як мінімум – не відсунути, а як максимум – наблизити цю дату,

– сказав прем'єр.

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Що відомо про Олексія Гончарука: коротка біографія

Освіта.

Це український юрист, адвокат, магістр права, доктор філософії у галузі права. У 2001 – 2006 роках навчався в Інституті права імені Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом, зараз є доцентом кафедри фінансового та банківського права у цьому ж закладі. Також закінчив Академію державного управління при Президентові України.

Політика.

До політики долучився у 2014 році – намагався (неуспішно) потрапити у парламент за списками партії "Сила людей". Працював позаштатним радником колишнього Міністра екології та природних ресурсів, а згодом радником Міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва.

Олексій Гончарук: детальна біографія ймовірного кандидата в прем'єр-міністри України – у матеріалі 24 каналу.

У 2015 – 2019 роках був головою незалежного експертно-аналітичного центру "Офіс ефективного регулювання". Це незалежна структура, яку фінансує Європейський Союз. Центр займається питаннями покращення умов ведення бізнесу та інвестиційної привабливості України.

Співпраця із Зеленським.

Після виборів Президента України 28 травня став частиною команди Володимира Зеленського. З 21 червня 2019 – член Національної інвестиційної ради України та Національної ради з питань антикорупційної політики (це дорадчі органи при президентові).



Як призначають уряд / Інфографіка 24 каналу

Зауважимо, раніше претендентами на посаду прем'єр-міністра України називали, окрім Олексія Гончарука, – Ігоря Уманського, Олега Устенка, Андрія Коболєва, Юрія Вітренка, Владислава Рашкована і навіть Олександра Данилюка.



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