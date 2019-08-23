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      Хто замінить Гройсмана на посаді прем'єра: думка експерта

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      Обговорюють ще кількох претендентів на посаду прем’єра
      Обговорюють ще кількох претендентів на посаду прем’єра / Фото 24 каналу

      Лава претендентів на посаду прем’єр-міністра України поповнилась ще трьома кандидатурами. Зокрема, йдеться про Олексія Гончарука, Ігоря Уманського та Олега Устенка. Шанси цих кандидатів на посаду для 24 каналу проаналізував політтехнолог Тарас Загородній.

      Раніше експерти прогнозували, що наступним главою уряду стане хтось шорт-листу з  чотирьох прізвищ – Андрій Коболєв, Юрій Вітренко, Владислав Рашкован або Олександр Данилюк. Наразі все більше експертів схиляються до думки, що жоден із вищеназваних претендентів не очолюватиме уряд.

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      Тепер на цю посаду претендують: заступник голови Офісу Президента України Олексій Гончарук, колишній виконувач обов’язків міністра фінансів Ігор Уманський та виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.

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      Якщо прем’єром стане Уманський чи Устенко – вважаю їх гідними такої посади. Щодо Гончарука, маю сумніви щодо наявності у нього необхідної кваліфікації. Не виключаю, що це буде справді хтось із них, але все вирішуватиметься в останню мить,
      – зазначає Тарас Загородній.

      новий уряд, новий прем’єр

      Скоро стане відомо кому Гройсман передаватиме повноваження / Фото прес-служби КМУ

      Описуючи кандадатів на посаду, Тарас Загородній зазначає, що Ігор Уманський – дуже професійна людина з досвідом. Він працював у міністерстві, тому знає специфіку цієї роботи. Єдине – він не буде слухняною лялькою. Натомість Олексій Гончарук працював більше в грантових організаціях, тому зі специфікою роботи на державній службі не знайомий. Цей кандидат, загалом, зможе брати до уваги "рекомендації". Хоча, для політика це інколи є перевагою.

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      Щодо Устенка, то, напереконання експерта, він теж буде самостійним прем’єром у разі його обрання. Йому не дуже зможуть вказувати, що він повинен робити. Цей кандидат очолює один із найстаріших фондів України. Щоправда, він не працював у державних структурах і це може бути складно для нього. Водночас, досвіду у нього дуже багато.

      Прогноз експерта: Жоден з названих кандидатів не стане прем'єром

      На думку експерта всі троє мають приблизно однакові шанси обійняти цю посаду. У кожного з них є як переваги, так і недоліки.

       

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      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини України Новини політики Новий Уряд Кабінет Міністрів України Володимир Гройсман
      Джерело: 24 канал
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