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      Наскільки вдалими є кадрові призначення Зеленського: думка експерта

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      Зеленський проводить активну кадрову політику
      Зеленський проводить активну кадрову політику / Офіційний сайт Президента України

      Коли Зеленський ішов на вибори, то в нього була досить коротка лава запасних. Відчувався кадровий голод. Але Зеленський показав, що він самостійна фігура.

      Про це 24 каналу розповів політолог Андрій Багінський.

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      Зеленський залучив людей з близького оточення. Втім, немає прикладів, коли Зеленський показав, що він не самостійний політик. Президент за жорстку дисципліну. Хоча є враження, що оточення президента оберігає його від незрозумілих ситуацій,
      – говорить Багінський.

      Експерт відзначає: Зеленський їздив регіонами і особисто представляв нове керівництво. І на ці посади він призначив місцевих представників. Перевага надається тим людям, що мають авторитет на місцях, незаплямовану репутацію, попередню політичну чи бізнес-історію.

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      За словами Андрія Багінського, команда президента ефективно працює в інформаційному полі. Ми бачимо міжнародну активність Зеленського, його поїздки по Україні.

      За сто днів важко оцінити соціально-економічні ефекти діяльності Зеленського. А українці обирали Зеленського, зокрема, очікуючи підвищення економічного рівня розвитку і покращення власного добробуту. Але ці результати ми побачимо десь восени,
      – вважає Багінський.

      Які призначення зробив Володимир Зеленський? Президент Володимир Зеленський змінив керівництво офісу глави держави. Главою ОПУ став Андрій Богдан, і було призначено його шістьох заступників. Секретарем РНБО став екс-міністр фінансів Олександр Данилюк. Володимир Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади голови Генштабу України та призначив на цю посаду генерал-лейтенанта Збройних сил України Руслана Хомчака, який у 2014-му керував операцією військових в Іловайську. Замість Олександра Сирського командувачем Об'єднаних сил став генерал-лейтенант Володимир Кравченко. Президент змінив у багатьох областях і районах голів місцевих держадміністрацій.

      Зеленський призначення
      Призначення Володимира Зеленського / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Призначення Зеленського Офіс Президента
      Джерело: 24 канал
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