Насколько удачны кадровые назначения Зеленского: мнение эксперта

Когда Зеленский шел на выборы, то у него была достаточно короткая скамейка запасных. Ощущался кадровый голод. Но Зеленский показал, что он самостоятельная фигура.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Багинский.

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Зеленский привлек людей из близкого окружения. Впрочем, нет примеров, когда Зеленский показал, что он не самостоятельный политик. Президент за жесткую дисциплину. Хотя есть впечатление, что окружение президента оберегает его от непонятных ситуаций,

– говорит Багинский.

Эксперт отмечает: Зеленский ездил по регионам и лично представлял новое руководство. И на эти должности он назначил местных представителей. Предпочтение отдается тем людям, которые имеют авторитет на местах, незапятнанную репутацию, предыдущую политическую или бизнес-историю.

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По словам Андрея Багинского, команда президента эффективно работает в информационном поле. Мы видим международную активность Зеленского, его поездки по Украине.

За сто дней трудно оценить социально-экономические эффекты деятельности Зеленского. А украинцы выбирали Зеленского, в частности, ожидая повышения экономического уровня развития и улучшения собственного благосостояния. Но эти результаты мы увидим где-то осенью,

– считает Багинский.

Какие назначения сделал Владимир Зеленский? Президент Владимир Зеленский сменил руководство офиса главы государства. Главой ОПУ стал Андрей Богдан, и были назначены его шесть заместителей. Секретарем СНБО стал экс-министр финансов Александр Данилюк. Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности главы Генштаба Украины и назначил на эту должность генерал-лейтенанта Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, который в 2014-м руководил операцией военных в Иловайске. Вместо Александра Сырского командующим Объединенных сил стал генерал-лейтенант Владимир Кравченко. Президент изменил во многих областях и районах глав местных госадминистраций.



Назначения Владимира Зеленского / Инфографика 24 канала