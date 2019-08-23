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      Кто заменит Гройсмана на посту премьера: мнение эксперта

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      Обсуждают еще нескольких претендентов на пост премьера
      Обсуждают еще нескольких претендентов на пост премьера / Фото 24 канала

      Ряды претендентов на должность премьер-министра Украины пополнились еще тремя кандидатурами. В частности, речь идет об Алексее Гончаруке, Игоре Уманском и Олеге Устенко. Шансы этих кандидатов на должность для 24 канала проанализировал политтехнолог Тарас Загородний.

      Ранее эксперты прогнозировали, что следующим главой правительства станет кто-то из шорт-листа из четырех фамилий – Андрей Коболев, Юрий Витренко, Владислав Рашкован или Александр Данилюк. Сейчас все больше экспертов склоняются к мысли, что ни один из вышеназванных претендентов не будет возглавлять правительство.

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      Теперь на эту должность претендуют: заместитель главы Офиса Президента Украины Алексей Гончарук, бывший исполняющий обязанности министра финансов Игорь Уманский и исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

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      Если премьером станет Уманский или Устенко – считаю их достойными такой должности. Что касается Гончарука, сомневаюсь в наличии у него необходимой квалификации. Не исключаю, что это будет действительно кто-то из них, но все будет решаться в последний момент,
      – отмечает Тарас Загородний.

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      Описывая кандидатов на должность, Тарас Загородний отмечает, что Игорь Уманский – очень профессиональный человек с опытом. Он работал в министерстве, поэтому знает специфику этой работы. Единственное – он не будет послушной куклой. Зато Алексей Гончарук работал больше в грантовых организациях, поэтому со спецификой работы на государственной службе не знаком. Этот кандидат, в общем, сможет принимать во внимание "рекомендации". Хотя, для политика это иногда является преимуществом.

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      В отношении Устенко, то, по убеждению эксперта, он тоже будет самостоятельным премьером в случае его избрания. Ему не очень смогут указывать, что он должен делать. Этот кандидат возглавляет один из старейших фондов Украины. Правда, он не работал в государственных структурах и это может быть сложно для него. В то же время, опыта у него очень много.

      Прогноз эксперта: Ни один из названных кандидатов не станет премьером

      По мнению эксперта все трое имеют примерно одинаковые шансы занять эту должность. У каждого из них есть как преимущества, так и недостатки.

       

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      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости политики Новости Украины Кабинет Министров Украины Владимир Гройсман Новое Правительство
      Источник: 24 канал
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