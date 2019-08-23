Новое правительство: Кто может стать премьером, министром финансов и какой пост получит Аваков
Новый состав Кабинета Министров вероятнее всего будет сформирован уже в первые дни работы Верховной Рады ІХ созыва. Возглавить его и занять кресло премьер-министра Украины может Алексей Гончарук.
Последние несколько дней активно обсуждаются кандидаты, которые могут возглавить основные министерства, пишет Telegram-канал "УП. Off the record".
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Кто и какую должность может занять в новом Кабинете Министров:
- Алексей Гончарук – премьер министр Украины;
- Оксана Маркарова – министр финансов;
- Ирина Венедиктова – министр юстиции;
- Арсен Аваков – вице-премьер по силовым вопросам.
Относительно Авакова, то разговоры о том, что он останется в новом правительстве, велись давно. Однако, ранее прогнозировали, что он останется на посту главы Министерства внутренних дел.
Имя нового премьер-министра Украины огласят на первом заседании нового парламента 29 августа. По словам будущего нардепа от "Слуги народа" Давида Арахамии, в новом правительстве не будет квот, а министром должен быть профессионал. Правительство не будет политическим, а технократическим.
Какие функции выполняет Кабинет Министров Украины / инфографика 24 канала
Что о них известно?Алексей Гончарук – заместитель главы Офиса Президента, отвечает за экономику. С 21 июня его назначили членом Национального инвестиционного совета Украины и Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. Это совещательные органы при Президенте Украины, занимающихся профильными вопросами.
Оксана Маркарова – действующий министр финансов Украины. Работает в Минфине с 2015 года. Является членом наблюдательных советов "Ощадбанка", "Укрэксимбанка", "Укргазбанка" и "Приватбанка".
Ирина Венедиктова – будущий депутат от "Слуги народа", советник Владимира Зеленского по правовым вопросам, доктор юридических наук. В 2015 году она подавала свою кандидатуру на должность судьи Верховного суда Украины. Но провалила участие в конкурсе, получив балл "меньше минимально допустимого".
Арсен Аваков – министр внутренних дел Украины.