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      Новое правительство: Кто может стать премьером, министром финансов и какой пост получит Аваков

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      Алексей Гончарук может стать премьер-министром Украины
      Алексей Гончарук может стать премьер-министром Украины / Фото из Facebook

      Новый состав Кабинета Министров вероятнее всего будет сформирован уже в первые дни работы Верховной Рады ІХ созыва. Возглавить его и занять кресло премьер-министра Украины может Алексей Гончарук.

      Последние несколько дней активно обсуждаются кандидаты, которые могут возглавить основные министерства, пишет Telegram-канал "УП. Off the record".

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      Кто и какую должность может занять в новом Кабинете Министров:

      • Алексей Гончарук – премьер министр Украины;
      • Оксана Маркарова – министр финансов;
      • Ирина Венедиктова – министр юстиции;
      • Арсен Аваков – вице-премьер по силовым вопросам.

      Относительно Авакова, то разговоры о том, что он останется в новом правительстве, велись давно. Однако, ранее прогнозировали, что он останется на посту главы Министерства внутренних дел.

       

      Имя нового премьер-министра Украины огласят на первом заседании нового парламента 29 августа. По словам будущего нардепа от "Слуги народа" Давида Арахамии, в новом правительстве не будет квот, а министром должен быть профессионал. Правительство не будет политическим, а технократическим. 

       

      Кабінет міністрів повноваження

      Какие функции выполняет Кабинет Министров Украины / инфографика 24 канала

      Что о них известно?Алексей Гончарук – заместитель главы Офиса Президента, отвечает за экономику. С 21 июня его назначили членом Национального инвестиционного совета Украины и Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. Это совещательные органы при Президенте Украины, занимающихся профильными вопросами.

      Оксана Маркарова – действующий министр финансов Украины. Работает в Минфине с 2015 года. Является членом наблюдательных советов "Ощадбанка", "Укрэксимбанка", "Укргазбанка" и "Приватбанка".

      Ирина Венедиктова – будущий депутат от "Слуги народа", советник Владимира Зеленского по правовым вопросам, доктор юридических наук. В 2015 году она подавала свою кандидатуру на должность судьи Верховного суда Украины. Но провалила участие в конкурсе, получив балл "меньше минимально допустимого".

      Арсен Аваков – министр внутренних дел Украины.

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Министерство юстиции Министерство финансов Украины Оксана Маркарова Арсен Аваков
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