Перша промова Дмитра Разумкова на посаді спікера Ради: основні тези

Верховна Рада IX скликання отримала свого спікера. Ним став лідер президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков. Під час урочистого засідання політик виголосив першу промову щодо планів на новій посаді. Зокрема, новоспечений спікер розкритикував попередній парламент, висловив сподівання, що новий працюватиме набагато краще та окреслив 3 кардинальні напрямки радикальних змін.

Критика Верховної Ради VIII скликання від Разумкова

За словами Разумкова, діяльність Верховної Ради попереднього скликання відзначилась падінням довіри до українського парламентаризму.

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"Ми, на жаль, спостерігали, що з кожним роком довіра все зменшувалася та зменшувалася. І майже на кінець каденції попередньої Ради вона дійшла до катастрофічного показника – це був 1% повністю та лише 3% часткової довіри", – зауважив голова парламенту.

За його словами, безперечним доказом того, що Рада не могла працювати була віртуальна коаліція. І це підтверджує рішення президента Зеленського про її розпуск. Водночас цьому край вирішив покласти й український народ, проголосувавши на дострокових парламентських виборах.

Разумков наголосив, що парламент попереднього скликання ухвалював закони із значними корупційними ризиками, а також гальмував або відкладав цілу низку значних реформ. Крім того, у тій Раді відбулися часті блокування трибуни та бійки між депутатами.

"Все це підривало довіру не лише до Верховної ради України, а до державних інститутів загалом. Люди відчували, що народні обранці, покликані представляти інтереси народу, представляють у Верховній Раді лише власні інтереси або інтереси інших груп, які досить часто працюють не на державу, а на власний зиск",

– констатував він.

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Нова Верховна Рада: очікування Разумкова

Разумков підкреслив. що сьгодні в Україні є кардинально оновлена Верховна Рада – це 80% нових обличь.

Сьогодні ми маємо наймолодшу Верховну Раду в історії. Маю сподівання, що це буде найбільш енергійна, сповнена щирого бажання змін, команда людей. Саме на дев'яте скликання покладено історичну місію – відновити довіру до державних інституцій України, запустити законодавчі механізми стрімкого економічного зростання, очистити владу від корупційних практик і кумівства, якого, на жаль, до досі багато в нашій державі,

– заявив він.

Три магістральні напрями кардинальних змін від Разумкова

Перший напрямок – це реформування інститутів влади, і передусім Верховної Ради. Разумков сподівається, що вищий законодавчий орган країни більше не буде олігархічним клубом за інтересами, притулком для втікачів від відповідальності або машиною для легалізації корупційних схем. Тому вони планують зняти депутатську недоторканність, яка була "основою для корупційних схем".

Ми повинні на законодавчому рівні припинити ганебну практику "кнопкодавства" та запровадити відповідальність за прогули пленарних засідань і роботи в комітетах. Ми повинні створити ефективний механізм відкликання народного депутата, якщо він втратив довіру виборця, Також Рада повинна вибудувати нові партнерські взаємини між владою та опозицією.А першим тестом стане голосування за зняття недоторканності,

– каже спікер.

Крім того, в планах новї Ради – впровадження "європейської процедури імпічменту", зробити парламентські слідчі комісії "ефективним інструментом боротьби з корупцією у вищих ешелонах влади", перезавантажити велика кількість контролюючих органів.

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Другий напрямок – очищення влади від корупції та надмірної бюрократії. Разумков наголосив, що слід створити умови для ефективної боротьби з корупційними схемами...

"Ми повинні повернути відповідальність за незаконне збагачення для держслужбовців, народних депутатів, чиновників. Цього вимагає суспільство", – повідомив політик.

Водночас він пропонує "заохотити викривачів системної корупції", усунути "тисячі непотрібних регуляцій і заборон", зробити суд "чесним і незалежним", оптимізувати кількість і функціонал державних органів.

Третій напрям – запуск механізмів стрімкого економічного зростання. За словами Разумкова, мовиться про зростання економіки від 5% до 7% вже в 2020 році.

"Це має бути зростання не тільки на папері, в статистиці, а й відповідати тому, що люди відчувають щодня у своєму житті", – додав він.

Також Разумков про необхідність провести дерегуляцію, провести легалізацію капіталів. Водночас, за його словами, є завдання оптимізувати функціонал державних органів, усунути дублювання їхніх функцій.

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У нас з вами є унікальний шанс. Його дає довіру суспільства та безумовний суспільний запит на кардинальні зміни. Такий шанс випаде вперше багатьом з нас. А для держави, мені здається, це може бути останній шанс. І буде злочином, якщо ми його не використовуємо. Нам буде соромно дивитися людям в очі, якщо ми його не використовуємо і не зробимо те, що обіцяємо,

– підсумував Разумков.