Первая речь Дмитрия Разумкова в должности спикера Рады: основные тезисы

Верховная Рада IX созыва получила своего спикера. Им стал лидер президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. Во время торжественного заседания политик произнес первую речь о планах на новой должности. В частности, новоиспеченный спикер раскритиковал предыдущий парламент, выразил надежду, что новый будет работать намного лучше и обозначил 3 основных направления радикальных изменений.

Критика Верховной Рады VIII созыва от Разумкова

По словам Разумкова, деятельность Верховной Рады предыдущего созыва отличилась падением доверия к украинскому парламентаризму.

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"Мы, к сожалению, наблюдали, что с каждым годом доверие все уменьшалась и уменьшалась. И почти на конец каденции предыдущей Рады она дошла до катастрофического показателя – это был 1%, и лишь 3% частичного доверия", – отметил председатель парламента.

По его словам, бесспорным доказательством того, что Рада не могла работать, была виртуальная коалиция. И это подтверждает решение президента Зеленского о ее роспуске. В то же время этому край решил положить и украинский народ, проголосовав на досрочных парламентских выборах.

Разумков подчеркнул, что парламент предыдущего созыва принимал законы со значительными коррупционными рисками, а также тормозил или откладывал целый ряд значительных реформ. Кроме того, в той Раде произошли частые блокирования трибуны и драки между депутатами.

Все это подрывало доверие не только к Верховной Раде Украины, а к государственным институтам в целом. Люди чувствовали, что народные избранники, призванные представлять интересы народа, представляют в Верховной Раде лишь собственные интересы или интересы других групп, которые довольно часто работают не на государство, а на собственную выгоду,

– констатировал он.

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Новая Верховная Рада: ожидание Разумкова

Разумков подчеркнул. что сегодня в Украине кардинально обновлена Верховная Рада - это 80% новых лиц.

Сегодня мы имеем самую молодую Верховную Раду в истории. Надеюсь, что это будет наиболее энергичная, полная искреннего желания перемен, команда людей. Именно на девятый созыв возложена историческая миссия – восстановить доверие к государственным институтам Украины, запустить законодательные механизмы стремительного экономического роста, очистить власть от коррупционных практик и кумовства, которого, к сожалению, до сих пор многие в нашем государстве,

– заявил он.

Три магистральных направления кардинальных изменений от Разумкова

Первое направление – это реформирование институтов власти, и прежде всего Верховной Рады. Разумков надеется, что высший законодательный орган страны больше не будет олигархическим клубом по интересам, убежищем для беглецов от ответственности или машиной для легализации коррупционных схем. Поэтому они планируют снять депутатскую неприкосновенность, которая была "основой для коррупционных схем".

Мы должны на законодательном уровне прекратить позорную практику "кнопкодавства" и ввести ответственность за прогулы пленарных заседаний и работы в комитетах. Мы должны создать эффективный механизм отзыва народного депутата, если он потерял доверие избирателя, Также Рада должна выстроить новые партнерские отношения между властью и оппозицией. А первым тестом станет голосование за снятие неприкосновенности,

– говорит спикер.

Кроме того, в планах новой Рады – внедрение "европейской процедуры импичмента", сделать парламентские следственные комиссии "эффективным инструментом борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти", перезагрузить большое количество контролирующих органов.

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Второе направление – очистка власти от коррупции и чрезмерной бюрократии. Разумков подчеркнул, что следует создать условия для эффективной борьбы с коррупционными схемами.

"Мы должны вернуть ответственность за незаконное обогащение для госслужащих, народных депутатов, чиновников. Этого требует общество", – сообщил политик.

В то же время он предлагает "поощрить обличителей системной коррупции", устранить "тысячи ненужных регуляций и запретов", сделать суд "честным и независимым", оптимизировать количество и функционал государственных органов.

Третье направление – запуск механизмов стремительного экономического роста. По словам Разумкова, говорится о росте экономики от 5% до 7% уже в 2020 году.

"Это должен быть рост не только на бумаге, в статистике, но и соответствовать тому, что люди испытывают каждый день в своей жизни", – добавил он.

Также Разумков рассказал о необходимости провести дерегуляцию, провести легализацию капиталов. В то же время, по его словам, есть задача оптимизировать функционал государственных органов, устранить дублирование их функций.

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У нас с вами есть уникальный шанс. Его дает доверие общества и безусловный общественный запрос на кардинальные изменения. Такой шанс выпадет впервые многим из нас. А для государства, мне кажется, это может быть последний шанс. И будет преступлением, если мы его не используем. Нам будет стыдно смотреть людям в глаза, если мы его не используем и не сделаем то, что обещаем,

– подытожил Разумков.