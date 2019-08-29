На Майдані було страшно, зараз — ні, – Гончарук про своє прем'єрство

Новий голова українського уряду Олексій Гончарук розповів у промові в Раді про свою участь у подіях на Майдані. Він порівняв свої відчуття тоді і зараз – коли має намір працювати на чолі Кабміну.

"Вчора мені надіслали відео з 2013 року, де я на Майдані зі своїми товаришами емоційно пояснюю окремим журналістам. Ми тоді намагалися поставити намети і хтось був проти", – розповів Гончарук.

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Гончарук зазначив, що і тоді пояснював, що "важливо щось робити, щоб країна змінилася". Зараз ситуація дуже схожа.

"Тоді на запитання "хто я такий" – відповів: "Я – громадянин України". З того часу нічого не змінилося. Я простий громадянин України. Змінилося інше. Тоді на Майдані було страшно. Зараз — ні. Зараз в цій країні не страшно. Це головний здобуток, який ми маємо після Майдану", – наголосив прем'єр.

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Коротко про Олексія Гончарука

Юрист, доктор філософії у галузі права, доцент кафедри фінансового та банківського права.

Працював позаштатним радником Міністра екології та природних ресурсів, а згодом радником Міністра економрозвитку і торгівлі Степана Кубіва.

У 2015 – 2019 роках був головою незалежного експертно-аналітичного центру "Офіс ефективного регулювання".

Після президентських виборів 2019 року долучився до команди Володимира Зеленського.

З 21 червня 2019 – член Національної інвестиційної ради України та Національної ради з питань антикорупційної політики.

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