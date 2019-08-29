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      На Майдані було страшно, зараз — ні, – Гончарук про своє прем'єрство

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      Олексій Гончарук – голова Кабінету Міністрів України
      Олексій Гончарук – голова Кабінету Міністрів України / nv.ua

      Новий голова українського уряду Олексій Гончарук розповів у промові в Раді про свою участь у подіях на Майдані. Він порівняв свої відчуття тоді і зараз – коли має намір працювати на чолі Кабміну.

      "Вчора мені надіслали відео з 2013 року, де я на Майдані зі своїми товаришами емоційно пояснюю окремим журналістам. Ми тоді намагалися поставити намети і хтось був проти", – розповів Гончарук.

      Важливо! Новим прем'єр-міністром України став Олексій Гончарук

      Гончарук зазначив, що і тоді пояснював, що "важливо щось робити, щоб країна змінилася". Зараз ситуація дуже схожа.

      "Тоді на запитання "хто я такий" – відповів: "Я – громадянин України". З того часу нічого не змінилося. Я простий громадянин України. Змінилося інше. Тоді на Майдані було страшно. Зараз — ні. Зараз в цій країні не страшно. Це головний здобуток, який ми маємо після Майдану", – наголосив прем'єр.

      Новий прем'єр-міністр Олексій Гончарук вперше звернувся до українців: усі головні тези промови – у матеріалі 24 каналу.

      Коротко про Олексія Гончарука

      Юрист, доктор філософії у галузі права, доцент кафедри фінансового та банківського права.

      Працював позаштатним радником Міністра екології та природних ресурсів, а згодом радником Міністра економрозвитку і торгівлі Степана Кубіва.

      У 2015 – 2019 роках був головою незалежного експертно-аналітичного центру "Офіс ефективного регулювання".

      Після президентських виборів 2019 року долучився до команди Володимира Зеленського.

      З 21 червня 2019 – член Національної інвестиційної ради України та Національної ради з питань антикорупційної політики.

      Олексій Гончарук: детальна біографія ймовірного кандидата в прем'єр-міністри України – у матеріалі 24 каналу.

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      Олексій Гончарук – що треба знати про прем'єр-міністра України
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      Теги: Новини політики Новини України Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Євромайдан
      Джерело: 24 канал
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