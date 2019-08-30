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      Новый министр обороны Загороднюк рассказал о планах на должности

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      Глава Минобороны Андрей Загороднюк
      Глава Минобороны Андрей Загороднюк / regnum.ru

      Новый министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что будет внедрять стандарты гражданского контроля над Вооруженными силами в полной совместимости со стандартами НАТО. При этом Минобороны будет тесно сотрудничать с Генеральным штабом.

      Об этом Загороднюк сказал во время того, когда его коллективу Минобороны представил президент Владимир Зеленский, сообщает Укринформ.

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      Мы себя не позиционируем как военных экспертов, мы – гражданские люди. То есть министерство будет гражданским, и это означает, что... я не буду рассказывать, как нам надо воевать, потому что я гражданский человек,
      отметил Загороднюк.

      Минобороны не будет конкурировать с Генштабом в вопросах: кто является военным и кто является гражданским, заверил он.

      "Но мы очень серьезно будем смотреть, каким образом выполняются договоренности и приказы", сказал новый глава Минобороны.

      Среди приоритетов работы Минобороны Загороднюк назвал переход к стандартам НАТО и борьбу с коррупцией.

      "Здесь мы будем абсолютно безжалостны", – подчеркнул министр.

      Что известно об Андрее Загороднюке?29 августа парламент утвердил Загороднюка на должность министра обороны. Потому что в тот момент он был внештатным советником Зеленского и членом наблюдательного совета "Укроборонпрома". Загороднюк также был руководителем проектного офиса реформ Министерства обороны.

      Кроме того, Загороднюк имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях.

      С начала войны на Донбассе возглавляемая Загороднюком компания поставляла украинским бойцам буржуйки и кареты скорой медицинской помощи, которые делали из бронированных инкассаторских автомобилей.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные силы Украины Кабинет Министров Украины НАТО Андрей Загороднюк Міністерство оборони України
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