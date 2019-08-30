Новый министр обороны Загороднюк рассказал о планах на должности

Новый министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что будет внедрять стандарты гражданского контроля над Вооруженными силами в полной совместимости со стандартами НАТО. При этом Минобороны будет тесно сотрудничать с Генеральным штабом.

Об этом Загороднюк сказал во время того, когда его коллективу Минобороны представил президент Владимир Зеленский, сообщает Укринформ.

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Мы себя не позиционируем как военных экспертов, мы – гражданские люди. То есть министерство будет гражданским, и это означает, что... я не буду рассказывать, как нам надо воевать, потому что я – гражданский человек,

– отметил Загороднюк.

Минобороны не будет конкурировать с Генштабом в вопросах: кто является военным и кто является гражданским, заверил он.

"Но мы очень серьезно будем смотреть, каким образом выполняются договоренности и приказы", сказал новый глава Минобороны.

Среди приоритетов работы Минобороны Загороднюк назвал переход к стандартам НАТО и борьбу с коррупцией.

"Здесь мы будем абсолютно безжалостны", – подчеркнул министр.

Что известно об Андрее Загороднюке?29 августа парламент утвердил Загороднюка на должность министра обороны. Потому что в тот момент он был внештатным советником Зеленского и членом наблюдательного совета "Укроборонпрома". Загороднюк также был руководителем проектного офиса реформ Министерства обороны.



Кроме того, Загороднюк имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях.



С начала войны на Донбассе возглавляемая Загороднюком компания поставляла украинским бойцам буржуйки и кареты скорой медицинской помощи, которые делали из бронированных инкассаторских автомобилей.