Новий міністр оборони Загороднюк розповів про плани на посаді

Новий міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що впроваджуватиме стандарти цивільного контролю над Збройними силами у повній сумісності зі стандартами з НАТО. При цьому Міноборони тісно співпрацюватиме з Генеральним штабом.

Про це Загороднюк сказав під час того, коли його колективу Міноборони представив президент Володимир Зеленський, повідомляє Укрінформ.

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Ми себе не позиціонуємо як військових експертів, ми – цивільні люди. Тобто міністерство буде цивільним, і це означає, що... я не розказуватиму, як нам треба воювати, тому що я – цивільна людина,

– наголосив Загороднюк.

Міноборони не конкуруватиме з Генштабом у питаннях: хто є військовим і хто є цивільним, запевнив він.

"Але ми дуже серйозно будемо дивитись, яким чином виконуються домовленості і накази", –сказав новий глава Міноборони.

Серед пріоритетів роботи Міноборони Загороднюк назвав перехід до стандартів НАТО та боротьбу з корупцією.

"Тут ми будемо абсолютно безжальні", – наголосив міністр.

Що відомо про Андрія Загороднюка 29 серпня парламент затвердив Загороднюка на посаду міністра оборони. Бо цього монету він був позаштатним радником Зеленського та членом наглядової ради "Укроборонпрому". Загороднюк також був керівником проектного офісу реформ Міністерства оборони.



Окрім того, Загороднюк має понад 16 років досвіду роботи на керівних посадах у гірничодобувній і виробничій галузях.



З початку війни на Донбасі очолювана Загороднюком компанія поставляла українським бійцям буржуйки і карети швидкої медичної допомоги, які робили з броньованих інкасаторських авто.