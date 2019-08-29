19:22
29 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕРХОВНА РАДА ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путінське морозиво для Ердогана. Як дід Пиня порушує правила
      Вєсті Кремля
      22:02, 28 серпня
      Вєсті.UA: Які плани у Зеленського на Добкіна. Навіщо Шуфричу комітет свободи слова
      Вєсті.UA
      20:05, 28 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕРХОВНА РАДА ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Міністр оборони Андрій Загороднюк: що відомо про наступника Полторака

      393 Читать новость на русском
      Андрій Загороднюк: біографія міністра оборони України 2019
      Андрій Загороднюк / Фото з відкритих джерел

      Позаштатний радник президента Зеленського Андрій Загороднюк став міністром оборони. 24 канал пропонує ознайомитись із біографією Загороднюка. Перед тим, як очолити воєнне міністерство він раніше був керівником проектного офісу реформ Міністерства оборони.

      Кандидатуру Загороднюка підтримало 314 народних депутатів. На цій посаді Загороднюк замінив Степана Полторака.

      Що відомо про Андрія Загороднюка?

      Андрій Загороднюк, якого Володимир Зеленський 5 липня призначив своїм позаштатним радником, раніше був головою проектного офісу реформ при Міністерстві оборони.

      Читайте також: Зеленський закликав "Слугу народу" підтримати Авакова на пост голови МВС

      Андрій Загороднюк називає себе "нафтовиком у третьому поколінні". Його батько – Павло Загороднюк – є засновником і власником концерну "Nadra Group" та є членом правління "Укрнафти".

      Сам Андрій Загороднюк заснував компанію Discovery Drilling Equipment в 2005 році, продовжуючи свою кар’єру у гірничодобувній, нафтопереробній та виробничій галузях. Компанія спеціалізується на проектуванні, виготовленні та сервісному обслуговуванні бурових установок. 

      За даними, які опубліковані на сайті цієї компанії, серед країн, де діють бурові установки Discovery Drilling Equipment є Росія. Однак якихось деталей про те, які проєкти компанії були реалізовані у Росії та у який період, немає.

      Компанія Загороднюка поставляє свою продукцію на 5 континентів і співпрацює з Shell, Chevron, BP та іншими.

      Освіта нового міністра

      Андрій Загороднюк має диплом з відзнакою Оксфордського університету і диплом права Київського національного університету, а також ряд промислових кваліфікаційних атестатів.

      Читайте також: Перше засідання Верховної Ради ІХ скликання: онлайн-трансляція

      Додамо, що він брав активну участь у волонтерському русі – його компанія поставляла українським військам буржуйки і машини швидкої допомоги, перероблені з броньованих інкасаторських машин. У 2015-2017 роках очолив Управління реформ Міністерства оборони України.

      андрій загороднюк
      Андрій Загороднюк / Facebook

      Напередодні народний депутат Верховної Ради 8 скликання Сергій Лещенко опублікував свою версію, хто очолить ключові міністерства та Генпрокуратуру. За його версією, Андрій Загороднюк стане Міністром оборони України.

      blog_ava
      Коли потрібно робити щеплення дитині: календар
      сьогодні
      19012
      Теги: Кабінет Міністрів України Новини України Публікації Міністерство оборони України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чи продовжить Гончарук реформи Гройсмана та що про нового прем’єра говорять експерти
      сьогодні , 19:01 Чи продовжить Гончарук реформи Гройсмана та що про нового прем’єра говорять експерти
      Ірина Поліщук 539
      Бійці воювали з гвинтівками проти танків: найкривавіші дні в історії неоголошеної війни
      сьогодні , 19:00 Бійці воювали з гвинтівками проти танків: найкривавіші дні в історії неоголошеної війни
      Блог Соцмережі 145
      Міністр оборони Андрій Загороднюк: що відомо про наступника Полторака
      сьогодні , 18:59 Міністр оборони Андрій Загороднюк: що відомо про наступника Полторака
      393
      Олексій Гончарук – що треба знати про прем'єр-міністра України
      сьогодні , 17:47 Олексій Гончарук – що треба знати про прем'єр-міністра України
      24772
      Россия потеряла Украину безвозвратно
      сьогодні , 17:15 Россия потеряла Украину безвозвратно
      Блог Медіа 3006
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук