Міністр оборони Андрій Загороднюк: що відомо про наступника Полторака

Позаштатний радник президента Зеленського Андрій Загороднюк став міністром оборони. 24 канал пропонує ознайомитись із біографією Загороднюка. Перед тим, як очолити воєнне міністерство він раніше був керівником проектного офісу реформ Міністерства оборони.

Кандидатуру Загороднюка підтримало 314 народних депутатів. На цій посаді Загороднюк замінив Степана Полторака.

Що відомо про Андрія Загороднюка?

Андрій Загороднюк, якого Володимир Зеленський 5 липня призначив своїм позаштатним радником, раніше був головою проектного офісу реформ при Міністерстві оборони.

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Андрій Загороднюк називає себе "нафтовиком у третьому поколінні". Його батько – Павло Загороднюк – є засновником і власником концерну "Nadra Group" та є членом правління "Укрнафти".

Сам Андрій Загороднюк заснував компанію Discovery Drilling Equipment в 2005 році, продовжуючи свою кар’єру у гірничодобувній, нафтопереробній та виробничій галузях. Компанія спеціалізується на проектуванні, виготовленні та сервісному обслуговуванні бурових установок.

За даними, які опубліковані на сайті цієї компанії, серед країн, де діють бурові установки Discovery Drilling Equipment є Росія. Однак якихось деталей про те, які проєкти компанії були реалізовані у Росії та у який період, немає.

Компанія Загороднюка поставляє свою продукцію на 5 континентів і співпрацює з Shell, Chevron, BP та іншими.

Освіта нового міністра

Андрій Загороднюк має диплом з відзнакою Оксфордського університету і диплом права Київського національного університету, а також ряд промислових кваліфікаційних атестатів.

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Додамо, що він брав активну участь у волонтерському русі – його компанія поставляла українським військам буржуйки і машини швидкої допомоги, перероблені з броньованих інкасаторських машин. У 2015-2017 роках очолив Управління реформ Міністерства оборони України.



Андрій Загороднюк / Facebook

Напередодні народний депутат Верховної Ради 8 скликання Сергій Лещенко опублікував свою версію, хто очолить ключові міністерства та Генпрокуратуру. За його версією, Андрій Загороднюк стане Міністром оборони України.