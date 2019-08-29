Министр обороны Андрей Загороднюк: что известно о преемнике Полторак

Внештатный советник президента Зеленского Андрей Загороднюк стал министром обороны. 24 канал предлагает ознакомиться с биографией Загороднюка. Перед тем, как возглавить военное министерство он ранее был руководителем проектного офиса реформ Министерства обороны.

Кандидатуру Загороднюка поддержало 314 народных депутатов. На этом посту Загороднюк заменил Степана Полторака.

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Что известно про Андрея Загороднюка?

Андрей Загороднюк, которого Владимир Зеленский 5 июля назначил своим внештатным советником, ранее был председателем проектного офиса реформ при Министерстве обороны.

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Андрей Загороднюк называет себя "нефтяником в третьем поколении". Его отец - Павел Загороднюк - является основателем и владельцем концерна "Nadra Group" и является членом правления "Укрнафты".

Сам Андрей Загороднюк основал компанию Discovery Drilling Equipment в 2005 году, продолжая свою карьеру в горнодобывающей, нефтеперерабатывающей и производственной отраслях. Компания специализируется на проектировании, изготовлении и сервисном обслуживании буровых установок.

По данным, которые опубликованы на сайте этой компании, среди стран, где действуют буровые установки Discovery Drilling Equipment есть Россия. Однако каких-то деталей о том, какие проекты компании были реализованы в России и в какой период, нет.

Компания Загороднюка поставляет свою продукцию на 5 континентов и сотрудничает с Shell, Chevron, BP и другими.

Образование нового министра

Андрей Загороднюк имеет диплом с отличием Оксфордского университета и диплом права Киевского национального университета, а также ряд промышленных квалификационных аттестатов.

Добавим, что он принимал активное участие в волонтерском движении – его компания поставляла украинским войскам буржуйки и машины скорой помощи, переделанные из бронированных инкассаторских машин. В 2015-2017 годах возглавил Управление реформ Министерства обороны Украины.



Андрей Загороднюк / Facebook

Накануне народный депутат Верховной Рады 8 созыва Сергей Лещенко опубликовал свою версию, кто возглавит ключевые министерства и Генпрокуратуру. По его версии, Андрей Загороднюк станет Министром обороны Украины.