Зеленський закликав "Слугу народу" підтримати Авакова на пост голови МВС

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Арсен Аваков має залишитися міністром внутрішніх справ у новому уряді. Тому, він закликав нардепів "Слуги народу" підтримати його призначення на посаду очільника МВС.

Про це Зеленський сказав під час зустрічі з нардепами "Слуга народу" 28 серпня, повідомляють джерела "Нового Времени".

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Глава держави відзначив, що підтримує появу нових облич в Кабінеті міністрів, але наразі немає людини, яка може займатися питаннями безпеки, і яка була би не з нинішньої правоохоронної системи.

Тому, за словами Зеленського, альтернативи Авакову немає.

Водночас, видання LB.ua пише, що Аваков може залишитися в новому Кабінеті міністрів як "тимчасовий міністр". Зокрема, він матиме заступників, з яких через кілька місяців оберуть нового главу МВС.

Ймовірне призначення Авакова в новому уряді викликало неабиякий резонанс. Увечері 28 серпня українці влаштували під Офісом Президента України протест проти міністра внутрішніх справ. Вони вимагають від Зеленського не призначати Авакова в новий уряд.



Провали Авакова на посади міністра внутрішніх справ / Інфографіка 24 каналу

Раніше олігарх Ігор Коломойський та низка українських політиків висловлювали думку, що Аваков залишиться на посаді голови МВС. Проте, 28 серпня журналістка Соня Кошкіна заявила, що за її даними, Аваков точно залишиться в новому уряді, проте невідомо, на якій саме посаді. Джерела Telegram-каналу "УП. Off the record" повідомляли, що він може стати віце-прем'єром із силових питань.

Окрім того, Зеленський на зустрічі зі "слугами народу" зауважив, що на посаді у новому Кабміні має залишитися і міністерка фінансів Оксана Маркарова.

Депутат від "Слуги народу" Давид Арахамія відзначив, що кандидатури нових міністрів остаточно узгодять на засіданні фракції "Слуга народу".

"Я тільки можу говорити про Маркарову. Ще може хтось залишитися, але Маркарова, я думаю, що точно буде, тому що у нас – бюджет, а вона професійна людина та немає питань щодо неї", – наголосив Арахамія.