09:53
3 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Приманка для Путина. Во всем виновата Польша
      Вєсті Кремля
      22:17, 2 сентября
      Вести.UA: Украину ждет еще одно новое правописание? Матиос после увольнения стал философом
      Вєсті.UA
      19:41, 2 сентября
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Почему министерства энергетики и экологии объединили

      298 Читати новину українською
      Министр энергетики и защиты окружающей среды Оржель провел первый брифинг
      Министр энергетики и защиты окружающей среды Оржель провел первый брифинг / kmu.gov.ua

      Новоназначенный министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель прокомментировал объединение двух министерств и рассказал об основных приоритетах работы нового министерства. По его словам, министерства были объединены в основном для комплексного подхода к вопросам использования природных ресурсов и энергии.

      Основной целью объединения является формирование единой государственной политики для преодоления последствий глобального потепления, пояснил Алексей Оржель.

      Интересно: Алексей Оржель: что известно о новом главном энергетике Украины

      Министр подчеркнул, что средством преодоления энергетической бедности является экономический рост и энергоэффективность. По его словам, в программе деятельности правительства есть планы увеличить объемы возобновляемой энергетики, наращивания добычи собственных энергоносителей.

      Мы поддерживаем развитие возобновляемой энергетики и с точки зрения инвестиций и уменьшения вредного воздействия на окружающую среду. Мы должны понять, какие энергопотери происходят в процессе потребления, и, следовательно, создать комплексную правительственную программу максимальной энергетической и экологической эффективности,
      – отметил Оржель.

      Кроме того, министр рассказал о будущих поставках сжиженного газа в Украину из балтийских морских терминалов Польши. По его словам, объем таких поставок может составить около 1 миллиарда кубометров в год.

      Стоит знать: Новое правительство Украины: чего ожидать от министров

      "Впрочем Польша планирует увеличивать мощности терминала в Свиноустье и строить новый в Гданьске. Поэтому в ближайшее время можно рассчитывать на значительное увеличение объемов поставок газа в Украину. Это обеспечит полную загрузку транспортных конструкций", – резюмировал Алексей Оржель.

      Нові міністри, Кабінет міністрів
      Состав нового Кабинета министров Украины / инфографика 24 канала

      blog_ava
      Какие авто можно приобрести в Украине до 300 тысяч гривен: инфографика
      сегодня
      894
      Теги: Новости Украины Новости политики Экология Газ Рынок газа Алексей Оржель Министерство экологии Министерство енергетики Энергетика
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 2 сентября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Трамп и Макрон работают на Путина?
      сегодня , 00:30 Трамп и Макрон работают на Путина?
      Іван Яковина 298
      Коноплянка перешел в донецкий "Шахтер"
      2 сентября , 19:31 Коноплянка перешел в донецкий "Шахтер"
      905
      Топ-5 интересных свойств стиральной машины упрощают жизнь пользователю
      2 сентября , 17:00 Топ-5 интересных свойств стиральной машины упрощают жизнь пользователю
      1006
      Главные новости 2 сентября: закрытое заседание Кабмина и кого из украинцев нашли в "Лефортово"
      2 сентября , 23:21 Главные новости 2 сентября: закрытое заседание Кабмина и кого из украинцев нашли в "Лефортово"
      224
      Вінок, могильний хрест та домовина: чому безкарно погрожують та вбиють активістів
      2 сентября , 23:00 Вінок, могильний хрест та домовина: чому безкарно погрожують та вбиють активістів
      Дмитро Гнап 82
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук