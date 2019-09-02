Почему министерства энергетики и экологии объединили

Новоназначенный министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель прокомментировал объединение двух министерств и рассказал об основных приоритетах работы нового министерства. По его словам, министерства были объединены в основном для комплексного подхода к вопросам использования природных ресурсов и энергии.

Основной целью объединения является формирование единой государственной политики для преодоления последствий глобального потепления, пояснил Алексей Оржель.

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Министр подчеркнул, что средством преодоления энергетической бедности является экономический рост и энергоэффективность. По его словам, в программе деятельности правительства есть планы увеличить объемы возобновляемой энергетики, наращивания добычи собственных энергоносителей.

Мы поддерживаем развитие возобновляемой энергетики и с точки зрения инвестиций и уменьшения вредного воздействия на окружающую среду. Мы должны понять, какие энергопотери происходят в процессе потребления, и, следовательно, создать комплексную правительственную программу максимальной энергетической и экологической эффективности,

– отметил Оржель.

Кроме того, министр рассказал о будущих поставках сжиженного газа в Украину из балтийских морских терминалов Польши. По его словам, объем таких поставок может составить около 1 миллиарда кубометров в год.

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"Впрочем Польша планирует увеличивать мощности терминала в Свиноустье и строить новый в Гданьске. Поэтому в ближайшее время можно рассчитывать на значительное увеличение объемов поставок газа в Украину. Это обеспечит полную загрузку транспортных конструкций", – резюмировал Алексей Оржель.



Состав нового Кабинета министров Украины / инфографика 24 канала