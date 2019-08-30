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      Алексей Оржель: что известно о новом главного энергетика Украины

      46 Читати новину українською
      Алексей Оржель
      Алексей Оржель / brdo.com.ua

      Новым министром энергетики и защиты окружающей среды Украины в правительстве Алексея Гончарука стал Алексей Оржель. Он является экспертом в сфере топливно-энергетического комплекса и руководителем сектора "Энергетика" BRDO. 24 канал предлагает ознакомиться с его биографией.

      Что известно про Алексея Оржеля?

      Родился 26 января 1984 года. Сейчас проживает в Киеве. Закончил Институт энергосбережения и энергоменеджмента Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт".

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      Получил степень магистра по специальности "Энергетический менеджмент". Является участником специализированных конференций и семинаров.

      Часто выступал экспертом в СМИ, обсуждая тему энергетики. Кроме информации по своей профессиональной сфере, он часто пишет на тему экологии и защиты окружающей среды, агитирует украинцев отказаться от пластика и сохранить природу, приводит в пример соседнюю Грузию и Европейские страны, которые стали на путь экологического сознания.

      Также он ведет страницу в социальной сети Facebook.

      Карьера

      С 2006 по 2014 год работал на различных должностях в Национальном регуляторе в сфере энергетики. С 2014 года работает в частном секторе. До избрания на должность министра был председателем Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и руководителем сектора "Энергетика" Офиса эффективного регулирования (BRDO). Отметим, что Офис эффективного регулирования возглавлял новоизбранный премьер-министр Алексей Гончарук.

      В 2019 году стал народным депутатом Украины 9 созыва от партии "Слуга народа", был № 16 в списке.

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      Теги: Новости Украины Публикации Слуга народа Экология Министерство енергетики
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