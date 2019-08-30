01:29
30 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕРХОВНА РАДА ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путінське морозиво для Ердогана. Як дід Пиня порушує правила
      Вєсті Кремля
      22:02, 28 серпня
      Вєсті.UA: Які плани у Зеленського на Добкіна. Навіщо Шуфричу комітет свободи слова
      Вєсті.UA
      20:05, 28 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕРХОВНА РАДА ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Олексій Оржель: що відомо про нового головного енергетика України

      76 Читать новость на русском
      Олексій Оржель – біографія можливого міністра енергетики України
      Олексій Оржель / https://brdo.com.ua

      Новим міністром енергетики та захисту навколишнього середовища України в уряді Олексія Гончарука став Олексій Оржель. Він є експертом у сфері паливно-енергетичного комплексу та керівником сектору "Енергетика" BRDO. 24 канал пропонує ознайомитись із його біографією.

      Що відомо про Олексія Оржеля?

      Народився 26 січня 1984 року. Зараз проживає у Києві. Закінчив Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут".

      Читайте також: Оголошено новий склад Кабінету Міністрів України

      Отримав ступінь магістра за спеціальністю "Енергетичний менеджмент". Є учасником спеціалізованих конференцій та семінарів.

      Часто виступав експертом у ЗМІ, обговорюючи тему енергетики. Крім інформації по своїй професійній сфері, він часто пише на тему екології та захисту навколишнього середовища, агітує українців відмовитися від пластику і зберегти природу, приводить в приклад сусідню Грузію і європейські країни, що стали на шлях екологічної свідомості.

      Також він веде сторінку у соціальній мережі Facebook. 

      Кар’єра

      З 2006 по 2014 рік працював на різних посадах в Національному регуляторі у сфері енергетики. З 2014 року працює в приватному секторі. До обрання на посаду міністра був головою Української асоціації відновлюваної енергетики та керівником сектору "Енергетика" Офісу ефективного регулювання (BRDO). Зазначимо, що Офіс ефективного регулювання очолював новообраний прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

      У 2019 році став народним депутатом України 9 скликання від партії "Слуга народу", був № 16 у списку.

      blog_ava
      Оголошено новий склад Кабінету Міністрів України
      29 серпня
      38252
      Теги: Новини України Публікації Слуга народу Екологія Міністерство енергетики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Олексій Гончарук – що треба знати про прем'єр-міністра України
      29 серпня , 17:47 Олексій Гончарук – що треба знати про прем'єр-міністра України
      28981
      Олексій Оржель: що відомо про нового головного енергетика України
      сьогодні , 01:01 Олексій Оржель: що відомо про нового головного енергетика України
      76
      Руслан Рябошапка: з НАЗК в крісло Генпрокурора
      сьогодні , 00:32 Руслан Рябошапка: з НАЗК в крісло Генпрокурора
      Наталя Боднар 7569
      Хто такий Вадим Пристайко: що відомо про нового очільника МЗС
      сьогодні , 00:02 Хто такий Вадим Пристайко: що відомо про нового очільника МЗС
      6782
      Михайло Федоров: від студентського мера до віце-прем’єра-міністра цифрової трансформації
      29 серпня , 23:30 Михайло Федоров: від студентського мера до віце-прем’єра-міністра цифрової трансформації
      Ірина Поліщук 193
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук