Олексій Оржель: що відомо про нового головного енергетика України

Новим міністром енергетики та захисту навколишнього середовища України в уряді Олексія Гончарука став Олексій Оржель. Він є експертом у сфері паливно-енергетичного комплексу та керівником сектору "Енергетика" BRDO. 24 канал пропонує ознайомитись із його біографією.

Що відомо про Олексія Оржеля?

Народився 26 січня 1984 року. Зараз проживає у Києві. Закінчив Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут".

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Отримав ступінь магістра за спеціальністю "Енергетичний менеджмент". Є учасником спеціалізованих конференцій та семінарів.

Часто виступав експертом у ЗМІ, обговорюючи тему енергетики. Крім інформації по своїй професійній сфері, він часто пише на тему екології та захисту навколишнього середовища, агітує українців відмовитися від пластику і зберегти природу, приводить в приклад сусідню Грузію і європейські країни, що стали на шлях екологічної свідомості.

Також він веде сторінку у соціальній мережі Facebook.

Кар’єра

З 2006 по 2014 рік працював на різних посадах в Національному регуляторі у сфері енергетики. З 2014 року працює в приватному секторі. До обрання на посаду міністра був головою Української асоціації відновлюваної енергетики та керівником сектору "Енергетика" Офісу ефективного регулювання (BRDO). Зазначимо, що Офіс ефективного регулювання очолював новообраний прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

У 2019 році став народним депутатом України 9 скликання від партії "Слуга народу", був № 16 у списку.