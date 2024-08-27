Компанія вже повідомила, що робить все можливе, аби забезпечити комфорт пасажирам, які прибудуть після початку комендантської. Ймовірний варіант з розвозкою автобусами.
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Затримки поїздів
Так, через обрив контактної мережі поблизу Бердичева прогнозують затримки таких маршрутів:
- №80 Львів – Дніпро
- №756 Луцьк – Київ
- №120/94 Дорохуськ – Дніпро/Хелм – Харків
- №63/112 Львів – Харків/Ізюм
У компанії зазначили, що огляду на те, що прибуття поїздів до Києва очікується у комендантську годину, Укрзалізниця відкриває всі зали очікування для безкоштовного перебування до ранку та забезпечить можливість зробити всі необхідні пересадки.
Там додали, що працюють з КМДА щодо організації автобусних трансферів, пасажирів на розвозку будуть запрошувати за наявності автобусів.
"Приносимо вибачення за форс-мажорні незручності", – пишуть у компанії.