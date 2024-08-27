Компания уже сообщила, что делает все возможное, чтобы обеспечить комфорт пассажирам, которые прибудут после начала комендантского. Вероятный вариант с развозкой автобусами.

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Задержки поездов

Так, из-за обрыва контактной сети вблизи Бердичева прогнозируют задержки таких маршрутов:

№80 Львов – Днепр

№756 Луцк – Киев

№120/94 Дорохуск – Днепр/Хелм – Харьков

№63/112 Львов – Харьков/Изюм

В компании отметили, что учитывая то, что прибытие поездов в Киев ожидается в комендантский час, Укрзализныця открывает все залы ожидания для бесплатного пребывания до утра и обеспечит возможность сделать все необходимые пересадки.

Там добавили, что работают с КГГА по организации автобусных трансферов, пассажиров на развозку будут приглашать при наличии автобусов.

"Приносим извинения за форс-мажорные неудобства", – пишут в компании.